Devrik lider Esad'ın kuzeni Lazkiye'de yakalandı

Suriye İç Güvenlik Güçleri ülkenin Lazkiye bölgesinde kapsamlı güvenlik operasyonu yürütüldüğünü açıkladı. Operasyon kapsamında devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni, aynı zamanda Esad rejimi döneminde işlenen çok sayıda suçun baş sorumlusu olan uyuşturucu kaçakçısı Nemer Esad'ın yakalandığı bildirildi.

ESAD İLE BİRLİKTE 3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINDA

İç Güvenlik İdaresi'ne bağlı Özel Görevler Birimi tarafından, Lazkiye kırsalındaki Kardaha bölgesinde düzenlenen baskında hiçbir can kaybı yaşanmadan Esad'ın yanındaki 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, söz konusu operasyonların 2025 yılı başından bu yana Lazkiye ve Tartus'ta süren geniş çaplı güvenlik kampanyasının bir parçası olduğunu belirtti. Kampanyanın, savaş dönemi suçlarına karıştığı iddia edilen eski milis unsurlar ve uyuşturucu şebekelerine yönelik halkın artan baskısı sonucu hız kazandığı aktarıldı. Lazkiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed yaptığı açıklamada, "Terörle Mücadele Şubesi ile işbirliği içinde yürütülen bu nitelikli operasyonlar ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için devletin kararlılığını ortaya koymaktadır" dedi.

NEMER ESAD HÜKÜM GİYMİŞ ANCAK, 1990'LARDA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Suriye İç Güvenlik Güçleri'nin kaynaklarına göre, 1982 Kardaha doğumlu Nemer Esad yerel çevrelerde uzun süredir "mafya lideri" olarak tanınıyor. Kaynaklarda Esad'ın adam kaçırma, hırsızlık, tecavüz ve silahlı çete kurma gibi çeşitli suçlardan iki kez idam ve üç kez müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ancak 1990'larda serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Yetkililerin açıklamalarında, savaş öncesi dönemde rejim içindeki bağlantılarını kullanarak bölgesinde nüfuz sahibi olan Esad'ın, devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması süreciyle birlikte güvenlik soruşturmalarının hedefi haline geldiğinin altı çizildi.