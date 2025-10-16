Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Haftalardır merak ediliyordu! Kremlin'den Esad'ın iadesi hakkında ilk açıklama!

Rusya, Moskova’da yapılan Putin–Şara görüşmesinin ardından Beşar Esad’ın Suriye’ye iadesiyle ilgili iddialara cevap verdi.

Dünya kamuoyunun gözü Moskova’ya çevrilmişti. Haftalardır gündemde olan “Esad Suriye’ye iade edilecek mi?” sorusuna nihayet Kremlin’den cevap geldi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iddialara son noktayı koyarak Esad’ın dönüşü konusunda “bildirecek bir şey olmadığını” söyledi.

PUTİN-ŞARA GÖRÜŞMESİNDE NE KONUŞULDU?

Suriyeli lider Ahmed Şaraa’nın Moskova ziyareti, Aralık 2024’te Esad’ın devrilmesinden bu yana Suriye’den Rusya’ya yapılan en üst düzey temas oldu. Şaraa, Putin’e “Suriye’nin Rusya ile tarihi ve stratejik ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduğunu” iletti.

Putin ise Suriye’de geçen ay yapılan parlamento seçimlerini “toplumun birliğini güçlendiren önemli bir başarı” olarak değerlendirdi.

'HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK'

Peskov, gazetecilerin “Esad’ın iadesi gündeme geldi mi?” sorusuna, “Esad konusunda bildirecek hiçbir şeyimiz yok, bu bağlamda paylaşabileceğimiz bir gelişme bulunmuyor” cevabını iletti.

Kremlin sözcüsü ayrıca, Putin’in Suriye’ye bir dönüşü konusunda da herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtirken ancak bu tür konuların diplomatik kanallar üzerinden ele alınabileceğini ifade etti.

TARTUS VE HMEYMİM ÜSLERİ GÜNDEMDEYDİ

Peskov, görüşmelerde Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının da gündeme geldiğini ileri sürerek, Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üssünün statüsünün ele alındığını söyledi. Ancak konuyla ilgili detay paylaşmadı.

