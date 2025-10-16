Türk donanmasıyla karşılaşan Hint gemisi panikledi! 'Kuşatıldık'' diyerek çağrıda bulundular

Akdeniz’de düzenlenen Yunanistan-Hindistan ortak deniz tatbikatı, Delhi yönetimini karıştırdı.

Emekli Hint Tümgeneral Gagan Deep Bakshi’nin iddiaları, Hindistan basınında “Türkiye paniği” olarak üst manşetlere taşıdı.

'TÜRK DONANMASI HİNT GEMİSİNİ KUŞATTI'

Yunanistan’la Ege’de tatbikat yapan Hint savaş gemisi INS TRIKAND, dönüş yolunda Türk donanmasıyla karşı karşıya geldi.

Emekli general Bakshi, “Gemimiz Mavi Vatan’da Türk savaş gemileri tarafından kuşatıldı” dedi. Bakshi’ye göre, Hint gemisi “elektronik harp sistemini çalıştırarak” Türk donanmasının kuşatmasından kurtuldu.

Bakshi, “Türk donanması Akdeniz’i kendi özel gölü haline getirmeye çalışıyor. Yunanistan’la tatbikat yapan gemimiz INS TRIKAND, dönüş yolunda üç Türk savaş gemisi tarafından kuşatıldı. ‘Siz bizim güvenlik bölgemizdesiniz, niyetinizi açıklayın’ dediler. Gemimizin kaptanı ‘Uluslararası sulardayız, mesafenizi koruyun’ diye cevap verdi ama Türkler geri adım atmadı." yorumunu aktardı.

Delhi merkezli Republic World televizyonuna konuşan Bakshi, “Türkler Akdeniz’i kendi gölü ilan etmiş durumda. 3 savaş gemisiyle bizi çevrelediler, ‘Siz bizim güvenlik bölgemizdesiniz’ dediler” ifadelerini kullandı. Hint medyasında manşetlere taşınan iddia, Ankara’ya yönelik söylemlerle büyütüldü.

“ELEKTRONİK SALDIRIYLA TÜRK SİSTEMLERİNİ ÇÖKERTTİK”

Bakshi, olayın ardından Hindistan’ın misilleme yaptığını da ileri sürdü. “Tek bir siber saldırı ile Türkiye’nin petrol boru hatları ve elektrik şebekeleri çöktü. Türk savaş gemilerinin iletişim sistemleri karıştı, kontrol dışı kaldılar” dedi. Ancak bu iddialar ne uluslararası kaynaklarca doğrulandı ne de Delhi tarafından resmi olarak teyit edildi.

General, “Türk donanması geri çekilmek zorunda kaldı, Rusya ve İsrail bizim yanımızda durdu” ifadeleriyle tartışmayı büyüttü.

TÜRKİYE'Yİ İSLAMIN SÜPER GÜCÜ OLMAKLA SUÇLADI

Bakshi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamalarıyla da dikkat çekti. “Erdoğan kendini İslam dünyasının halifesi gibi görüyor. Türkiye, Pakistan’a binlerce drone gönderdi, Suriyeli savaşçıları Cammu Keşmir’e yollamayı teklif etti” sözleriyle Türkiye’yi hedef aldı.

General, “Eğer Türkiye, Pakistan’ın yanında Güney Asya’daki çatışmalara karışmayı düşünüyorsa, bu bir hata olur. Biz nükleer güç sahibiyiz. Karşılık veririz” şeklinde yorumlarını aktardı.