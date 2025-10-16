PKK’nın son kaçış rotası kapandı! 2002’den beri ilk kez Japonya'da sınır dışı dalgası başladı

DIŞ HABERLER—Japonya, uzun süredir istismar edilen sığınma boşluklarını kapatan yeni yasayla birlikte, terör örgütü PKK bağlantılı militanların ülkeden sınır dışı edilmesi sürecini hızlandırdı.

Ülkede 2002 yılından bu yana terör örgütü olarak tanınan PKK, bugüne kadar Japonya’yı “güvenli liman” olarak kullanmaya çalışmıştı.

ARTIK SÜRESİZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL

Tokyo yönetimi, “göçmenlik boşluğu” olarak adlandırılan yasal istismarı ortadan kaldıran düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Bu yasayla, birkaç kez reddedilmesine rağmen tekrar tekrar sığınma başvurusu yaparak ülkede kalmayı sürdüren kişilerin dosyaları doğrudan kapatılacak.

Japonya Göçmenlik Hizmetleri Ajansı, 2025 yılı itibarıyla 203 kişinin sınır dışı edildiğini, bunların beşte birinin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

PKK MİLİTANLARI JAPONYA'YI 'KAÇIŞ ROTASI' OLARAK KULLANIYORDU

1990’lardan itibaren bazı terör örgütü PKK bağlantılı kişiler, Türkiye’deki güvenlik operasyonlarından kaçmak için Japonya’ya sığınmaya çalıştı. Ancak Japonya’nın katı göç politikaları ve yeni yasa sonrası, bu kişilerin ülkede kalma şansı neredeyse sıfıra indi.

Japonya Adalet Bakanlığı kaynakları, PKK’ya sempati duyan kişilerin son yıllarda “yıkım işçiliği” gibi sektörlerde kayıt dışı şekilde çalıştıklarını, yeni yasayla birlikte bu kişilerin tespit edilip sınır dışı edileceğini duyurdu.

JAPON HALKINDAN TEPKİ: PKK BAYRAKLARINI SALLADILAR

2023’te Tokyo yakınlarındaki Kawaguchi kentinde PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği sözde Nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması Japon halkında tepkilerinde neden olmuştu.

Etkinlikte Türk askerine hakaret içeren şarkılar söylenmesi üzerine Japon gazeteci Ishii Takaaki, “Bu korkunç sahneden haberim yoktu. Japonya’da PKK bayrakları sallandı, hükümet bu kişilere nasıl izin verdi?” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya platformu X’te birçok Japon vatandaş da “Türk halkından özür dileriz” mesajları paylaşarak hükümetten PKK’ya karşı daha sert önlemler talep etmişti.

Liberal Demokrat Partili Milletvekili Wada Masamune, “PKK uluslararası tanımlamalara göre bir terör örgütü, ancak Türkiye’nin terörist olarak tanımladığı kişileri Japon yasalarına göre aynı şekilde değerlendirmiyoruz” sözleriyle tepki çekmişti.

Masamune’nin açıklaması, PKK sempatizanlarına yönelik yeterli yasal önlemlerin alınmadığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Terör örgütü PKK, Japonya'da okullara kadar girdi.

JAPONYA PKK TEHDİDİNE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Japon hükümeti, son dönemde ülkede gizli yapılanma girişiminde bulunan PKK hücrelerinin tespit edilmesinin ardından örgütle bağlantılı kişilerin mal varlıklarını dondurdu.

Ayrıca “ülke güvenliği” gerekçesiyle, bu kişilerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran Göçmen Kontrol Yasası değiştirildi.

Japon halkının mayıs ayında düzenlediği “PKK’ya Hayır” yürüyüşleri ise kamuoyunun tavrını netleştirdi.

2002’den bu yana PKK’yı resmen terör örgütü listesinde tutan Japonya, yeni yasa ile örgüt sempatizanlarının ülkede barınmasına izin vermeyeceğini açık şekilde ortaya koydu.

PKK bağlantılı kişilerin sınır dışı edilmesiyle birlikte, Asya’nın doğusundaki bu “kaçış limanı” artık örgüt üyeleri için kapandı.