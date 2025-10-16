Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cedi Osman'dan 'koreografi' açıklaması: Bir anda kendimi ekranda gördüm, şaşırdım

Cedi Osman'dan 'koreografi' açıklaması: Bir anda kendimi ekranda gördüm, şaşırdım

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, Türkiye'nin 4-1 galip geldiği Gürcistan maçı öncesi Kocaeli Stadı'nda ekranlara yansıyan müthiş görüntüyü değerlendirdi. A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, kendisiyle birlikte milli formayı başarıyla temsil eden diğer kaptanlar Hakan Çalhanoğlu ve Eda Erdem'in de yer aldığı koreografi hakkında konuştu.

EuroLeague 4'üncü hafta mücadelesinde Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, OAKA'da ASVEL'i 91-85 mağlup etti. Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ile galibiyette önemli katkı sağladı.

Cedi Osman'dan koreografi itirafı: Bir anda kendimi ekranda gördüm - 1. Resim

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

30 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı ve 4-1 kazandığı maçtaki koreografide yer alması hakkında açıklama yaptı.

Cedi Osman'dan koreografi itirafı: Bir anda kendimi ekranda gördüm - 2. Resim

ASVEL - Panathinaikos karşılaşmasının ardından Eurohoops'a konuşan Cedi Osman, "Harikaydı. Gerçekten şaşırdım, hiç bilmiyordum. Ekranda maçı izliyordum ve bir anda kendimi orada gördüm. Eda Erdem, voleybol milli takım kaptanı. Futbol milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve sonra ben. Üç kaptan, hep birlikte. Kesinlikle çok güzel bir sürprizdi. Hiç beklemiyordum. Gördüğümde gerçekten duygusal bir andı benim için. Tabii Milli Takımımız kazandığı için bu an daha da güzel oldu" ifadelerini kullandı.

