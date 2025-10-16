Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Stuttgart maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Mücadele Kadıköy'de oynanacak

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Stuttgart ile karşılaşacağı maç için bilet satış tarihleri, sarı-lacivertli taraftarların gündeminde. İstanbul’daki bu kritik mücadele, heyecanla beklenirken Fenerbahçe Stuttgart maçı yayın bilgileri de belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe, evinde Stuttgart’ı ağırlayacak. Maç tarihi ve yayın kanalı netleşirken, bilet satışlarına dair merak artıyor.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe’nin Stuttgart ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının bilet satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş bilet satış uygulamalarına bakıldığında biletler genellikle maçtan 3-4 gün önce satışa çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında gerçekleşecek mücadele, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Bu nedenle biletlerin 20-21 Ekim civarında satışa çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe-Stuttgart maçının bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Kadiköy'de en son oynanan Avrupa Ligi maçıyla benzer bir fiyatlandırmanın geçerli olması bekleniyor. Buna göre 950-1800 TL alt kategorilerde başlayan fiyatların 6.200 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. 

FENERBAHÇE STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Stuttgart maçı, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta kapsamında 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:45’te Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler 3 puanla 20. sırada yer alıyor. 

