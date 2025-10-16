Arif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, kaç yaşındaydı? Yabancı Damat'ın Memik dedesiydi

Arif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, neden öldü merak ediliyor. Oyunculuk, müzik, mimarlık ve tiyatro alanlarında yarım asrı aşan bir kariyere sahip olan Güzelbeyoğlu, hem sahnede hem de kamera önünde unutulmaz karakterleri canlandırdı. Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyururken, cenaze programına ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 16 Ekim 2025 sabahı hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay 90. yaşını kutlayan sanatçı, uzun yıllar boyunca sanatın farklı alanlarında üretken bir şekilde çalışmıştı. Ölüm haberi, sanat camiası ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Vefat haberi ilk olarak oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu tarafından duyuruldu.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak 90 yaşına ulaşan sanatçının son dönemde sağlık sorunları yaşadığı ve bir süredir tedavi gördüğü biliniyor. Uzun sanat hayatı boyunca aktif çalışmalarını sürdüren Güzelbeyoğlu, kısa bir süre önce ailesiyle birlikte doğum gününü kutlamıştı.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

11 Eylül 1935’te Gaziantep’te doğan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hem mimar hem müzisyen hem de oyuncu kimliğiyle tanındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra müzik eğitimine yöneldi ve İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak çalıştı. Sanat hayatına Gaziantep Lisesi yıllarında Moliere’in Hastalık Hastası oyunundaki rolüyle başladı.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel sahneye adım atan sanatçı, Haldun Taner’in Vatan Kurtaran Şaban ve Zilli Zarife gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Aynı zamanda Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluş kadrosunda yer aldı. Televizyon izleyicisinin hafızasında ise İkinci Bahar dizisindeki Zülfikar Ağa ve Yabancı Damat dizisindeki Memik Dede rolleriyle yer etti.

ARİF ERKİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Vefat haberini duyurulan usta sanatçının cenaze töreni bilgileri paylaşıldığında haberimize eklenecektir.

ARİF ERKİN OYNADIĞI DİZİLER

Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun oynadığı bazı diziler şu şekilde:

Bizimkiler - 1989-1996

İkinci Bahar - 2000

Yeditepe İstanbul - 2001

Sultan Makamı - 2003

Yabancı Damat - 2004-2007

Canım Ailem - 2009

Muhteşem Yüzyıl - 2011

Güzel Köylü - 2014

Güvercin - 2019

Menajerimi Ara - 2020

Türk Dedektif - 2023