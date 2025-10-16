Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Ekim Instagram erişim sorunu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Ekim Instagram erişim sorunu
Instagram erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, 16 Ekim 2025 Perşembe günü platformun çöküp çökmediğini araştırıyor. son 24 saatteki raporlar kesinti şikayetlerini gösterirken 'Instagram'a neden giremiyorum' ve platformun yavaş olduğu geri bildirimleri yapılıyor.

Meta'ya ait Instagram, küresel kullanıcı kitlesiyle popüler bir sosyal medya uygulaması olarak bilinirken ara sıra yaşanan erişim sorunları milyonlarca kişiyi etkiliyor. 16 Ekim 2025'te Türkiye'de ve dünyada şikayetlerin artması, Instagram çöktü mü sorusunu gündeme taşıdı.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram, 16 Ekim 2025 Perşembe günü bazı kullanıcılar tarafından erişilemez hale geldi. Downdetector verilerine göre, saat 10:35 itibarıyla Türkiye ve küresel çapta şikayetler zirve yaptı.

Platformun resmi bir açıklaması henüz gelmemiş olsa da kullanıcı raporları ana sayfada yükleme sorunları, hikaye görüntüleme hataları ve uygulama çökmelerini işaret ediyor.

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Ekim Instagram erişim sorunu - 1. Resim

INSTAGRAM'A NEDEN GİREMİYORUM?

Instagram'a giriş sorunu, genellikle sunucu tarafı kesintilerden kaynaklanıyor. 16 Ekim 2025'te yaşanan aksaklık, Meta'nın altyapı güncellemeleri veya yoğun trafikle ilgili olabilir. Kullanıcılar, "Oops, an error occurred" hatası veya sonsuz yükleme ekranıyla karşılaşıyor. Sorunun bireysel mi yoksa genel mi olduğu henüz açıklanmadı ancak pek çok kullanıcı erişim sorunu bildiriminde bulunuyor. 

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Ekim Instagram erişim sorunu - 2. Resim

INSTAGRAM NEDEN YAVAŞ?

Instagram'ın yavaşlaması, 16 Ekim 2025 kesintisinde sunucu aşırı yükü veya bakım işlemlerinden kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcılar, yavaş yükleme ve gecikmeli etkileşimlerle karşılaştı. Downdetector'a göre, son 24 saatte çoğunlukla şikayet yavaşlık ve donma üzerine şikayetler bildirildi.

16 EKİM 2025 PERŞEMBE INSTAGRAM 24 SAAT RAPORU

16 Ekim 2025 Perşembe günü Instagram kesintisi, son 24 saatte saat 10:35'te zirve yaptı. Downdetector verilerine göre, sorun yükleme ve mesaj gönderme hatalarında yoğunlaştı.

Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Ekim Instagram erişim sorunu - 3. Resim

 

 

