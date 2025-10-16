iPhone 7 5G destekliyor mu, hangi telefon modelleri 5G destekliyor? 5G uyumlu telefonlar gündemde!
iPhone 7 5G destekliyor mu, hangi telefon modelleri 5G destekliyor merak ediliyor. 5G teknolojisi, Türkiye’de 2026 yılı itibarıyla yaygın olarak kullanılmaya başlanacak. 4.5G’ye kıyasla çok daha yüksek indirme hızları, düşük gecikme süresi ve daha büyük veri kapasitesi sunan 5G uyumlu telefonlar gündemde!
iPhone 7 5G destekliyor mu, hangi telefon modelleri 5G destekliyor soruları gündemde. 5G teknolojisi hem bireysel kullanıcılar hem de endüstriyel uygulamalar için önemli avantajlar sağlamaya hazırlanıyor.
İPHONE 7 5G DESTEKLİYOR MU?
iPhone 7 5G teknolojisini desteklemeyen modeller arasında. Apple 5G bağlantısını iPhone 12 serisiyle başlattı.
Bu nedenle iPhone 7, iPhone 8, iPhone X ve iPhone 11 kullanıcıları, 5G hızından faydalanmak için cihazlarını daha yeni bir modelle değiştirmek durumunda. iPhone 12 ve sonrası modeller ile iPhone SE’nin 3. nesil ve sonraki sürümleri 5G desteği sunuyor.
HANGİ TELEFON MODELLERİ 5G DESTEKLİYOR?
Apple'da iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 13 serisi, iPhone 14 serisi, iPhone 15 ve iPhone 16 serisi ile iPhone SE’nin 3. nesil ve sonrası cihazları 5G bağlantısını destekliyor. Android'de ise Samsung Galaxy S21’den S25’e kadar tüm S serisi modeller, Z Fold ve Z Flip serisinin yeni nesil katlanabilir cihazları ve A ile M serisinin 5G uyumlu versiyonları 5G desteğine sahip.
Xiaomi’nin 12, 13, 14 ve 15 serileri, Redmi Note serisinin 5G modelleri ve POCO’nun F ve X serisi yeni nesil cihazları 5G uyumlu. Huawei’de P40, P40 Pro, P40 Pro+, P50 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 40 Pro ve Nova serisi 5G destekli.
5G UYUMLU TELEFONLAR
Apple (iOS) 5G Destekli Modeller:
iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max
iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max
iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e
iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max
iPhone SE (3. Nesil ve sonrası)
Samsung 5G Destekli Modeller:
Galaxy S21, S21+, S21 Ultra
Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
Galaxy S23, S23+, S23 Ultra
Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra
Galaxy S25, S25+, S25 FE, S25 Ultra
Galaxy Z Fold 3, 4, 5, 6, 7
Galaxy Z Flip 3, 4, 5, 6, 7
Galaxy Note 20, Note 20 Ultra
Galaxy A ve M serisinin 5G uyumlu modelleri (A56 5G, M55 5G vb.)
Xiaomi / Redmi / POCO 5G Destekli Modeller:
Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro
Xiaomi 12, 12 Lite 5G, 12 Pro, 12T, 12T Pro
Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13T, 13T Pro
Xiaomi 14, 14 Ultra, 14T, 14T Pro
Xiaomi 15, 15 Ultra, 15T, 15T Pro, Mix Flip
Redmi 13C 5G, Redmi 15 5G
Redmi Note 10 5G, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+ 5G, Note 11S 5G
Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G
Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 14 5G, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G
POCO F ve X serisinin yeni nesil 5G modelleri
Huawei 5G Destekli Modeller:
P40, P40 Pro, P40 Pro+, P50 Pro
Mate 30 Pro 5G, Mate 40 Pro
Nova 7, Nova 7 SE, Nova 8, Nova 9
Vivo 5G Destekli Modeller:
X60 Pro, X70 Pro, X90 Pro 5G
V21 5G, V23 Pro, V23e 5G, V23 5G, V25 5G, V25 Pro 5G
V27 5G, V29 5G, V30 5G, V30 Pro 5G, V30e 5G
V39 5G, V40, V40 Pro, V40 Lite, V50 5G, V50 Lite 5G, V60
Nex 3, Y27 5G, Y28s 5G, Y29t 5G, Y30 5G, Y36 5G, Y39 5G
Y55+ 5G, Y76 5G, Y77 5G, Y78 5G, Y100 5G
OPPO 5G Destekli Modeller:
Find X3 Pro, Find X5 Pro
Reno 6 Pro, Reno 7 Pro
Reno 8 5G, Reno 8 Pro 5G, Reno 8 Z 5G, Reno 8 T 5G
Reno 10 5G, Reno 10 Pro 5G, Reno 10 Pro+ 5G
Reno 11 5G, Reno 11 F 5G, Reno 11 Pro 5G
Reno 12 5G, Reno 12 Pro 5G, Reno 12 F 5G
Tecno 5G Destekli Modeller:
Spark 10 5G, Spark 30 5G
Phantom V Fold 5G, Phantom V Flip, Phantom V Yoga 5G
Pova 6 Pro 5G, Pova 7 5G, Pova 7 Ultra 5G
Camon 40 Pro 5G
5G NEDİR, ÜCRETLİ Mİ?
5G yüksek hız ve büyük kapasite sunan beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. İlk kez 2019 yılında Güney Kore’de kullanılmaya başlanan teknoloji, düşük gecikme süresi ve yüksek veri iletim kapasitesiyle tanıtıldı.
Türkiye’de 16 Ekim 2025’te yapılan 5G ihalesinin ardından Nisan 2026’da ilk sinyaller alınacak. 5G kullanımı ekstra ücret gerektirmeden uyumlu cihazlar ile SIM kart sayesinde kullanıcılar ücretsiz olarak 5G bağlantısından faydalanabilecek.