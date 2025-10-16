Tarihi kazıdan duygulandıran hikaye çıktı! Gözyaşlarına boğuldular

Sarayköy ilçesine bağlı Hisar köyünde yer alan Attouda Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve destekleriyle, Denizli Müze Müdürü Hulusi Ünsal başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Bilimsel sorumluluğunu Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı'nın üstlendiği çalışmalar, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ediyor.

KAZI SAHASINDA BEKLENMEDİK BULGU

Attouda Antik Kenti'nde arkeologlar bu kez, tarihi katmanların ötesinde yakın geçmişe ait bir insan öyküsünü gün yüzüne çıkardı. Asar Tepesi'nde yapılan kazılar sırasında toprak altında bir askeri künye bulundu. Kazı ekibi, künyenin üzerindeki bilgilerden yola çıkarak künyenin, Hisar köylü 1965 doğumlu Kudret Top'a ait olduğunu tespit etti. Kazı ekibinin araştırmaları, künyenin 40 yıl önce bölgede çobanlık yapan Kudret Top tarafından kaybedildiğini ortaya çıkardı. 2009 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Top'un kayıp hatırası, kazı ekibinin titiz çalışmalarıyla ailesine ulaştırıldı.

"40 YIL SONRA GELEN EMANETLE HEM ŞAŞIRDILAR HEM DUYGULANDILAR"

Denizli Müze Müdürü ve Attouda Kazısı Başkanı Hulusi Ünsal, Attouda Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, Attouda Turizm Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Urgan ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Mehmet Tolgahan Şahin, Kudret Top'un eşi Dürdane Top'a anlamlı bir sürpriz yaptı.

Köy meydanında gerçekleştirilen teslim töreninde, yıllar önce kaybolan askeri künye aileye teslim edildi. Dürdane Top, vefat eden eşinin 1985 yılında kaybettiği künyesinin bulunmasının şaşkınlığı ve duygusunu bir arada yaşadı. Eşinin künyesini gözyaşlarıyla teslim alan Dürdane Top, "Eşim 1985 yıllarında askerliğini tamamladı. Geldiğinde yanında getirdiği askeri künyesini hep yanında taşırdı. Çobanlık yaparken dağ taş gezerdi. Bir gün kaybetmişti ve çok üzülmüştü. Aradı ancak bulamadı. Kendisini 2009'da kanserden kaybettik. Künyesini kaybetmesinin üzerinden 40 yıl geçti. Onca yıldan sonra hatırası yeniden bize ulaştı. Bu güzel anı bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BİLİMSEL EKİP DUYGUSAL ANLARA TANIK OLDU

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılar, Frig Ana Tanrıçası Matar'a adanmış kutsal alanın da bulunduğu Attouda Antik Kenti'nin geçmişine ışık tutmaya devam ediyor.

Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, kazı sürecinde yaşanan bu özel bulguya dair ise şu bilgileri paylaştı: "2025 yılında Asar Tepesi'nde yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, 18 Eylül'de toprak altında bir askeri künye bulduk. Üzerindeki soyadı ve yıl ibaresinden hareketle araştırma yaptık ve Hisar köyünde yaşayan Kudret Top'a ait olduğunu belirledik. Kendisi 2009 yılında vefat etmişti. Ailesiyle iletişime geçip, bugün eşi Dürdane Top'a teslim ettik. Bu, kazı çalışmalarında yalnızca tarihle değil, insan hikâyeleriyle de buluştuğumuz çok özel bir andı. Bu emaneti ailesine de ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz."