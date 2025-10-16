Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Tarihi kazıdan duygulandıran hikaye çıktı! Gözyaşlarına boğuldular

Tarihi kazıdan duygulandıran hikaye çıktı! Gözyaşlarına boğuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli Attouda Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, tarihin yanı sıra bir insan hikayesini de ortaya çıkardı. Asar Tepesi'nde toprak altından bulunan askeri künye, 40 yıl önce çobanlık yaparken kaybettiği ve 2009 yılında hayatını kaybeden Hisar köylü Kudret Top'a ait çıktı. Bu hatıra Top ailesine hediye edildi.

Sarayköy ilçesine bağlı Hisar köyünde yer alan Attouda Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve destekleriyle, Denizli Müze Müdürü Hulusi Ünsal başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Bilimsel sorumluluğunu Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı'nın üstlendiği çalışmalar, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında devam ediyor.

KAZI SAHASINDA BEKLENMEDİK BULGU

Attouda Antik Kenti'nde arkeologlar bu kez, tarihi katmanların ötesinde yakın geçmişe ait bir insan öyküsünü gün yüzüne çıkardı. Asar Tepesi'nde yapılan kazılar sırasında toprak altında bir askeri künye bulundu. Kazı ekibi, künyenin üzerindeki bilgilerden yola çıkarak künyenin, Hisar köylü 1965 doğumlu Kudret Top'a ait olduğunu tespit etti. Kazı ekibinin araştırmaları, künyenin 40 yıl önce bölgede çobanlık yapan Kudret Top tarafından kaybedildiğini ortaya çıkardı. 2009 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Top'un kayıp hatırası, kazı ekibinin titiz çalışmalarıyla ailesine ulaştırıldı.

Tarihi kazıdan duygulandıran hikaye çıktı! Gözyaşlarına boğuldular - 1. Resim

"40 YIL SONRA GELEN EMANETLE HEM ŞAŞIRDILAR HEM DUYGULANDILAR"

Denizli Müze Müdürü ve Attouda Kazısı Başkanı Hulusi Ünsal, Attouda Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, Attouda Turizm Yardımlaşma Derneği Başkanı Tarık Urgan ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Mehmet Tolgahan Şahin, Kudret Top'un eşi Dürdane Top'a anlamlı bir sürpriz yaptı.

Tarihi kazıdan duygulandıran hikaye çıktı! Gözyaşlarına boğuldular - 2. Resim

Köy meydanında gerçekleştirilen teslim töreninde, yıllar önce kaybolan askeri künye aileye teslim edildi. Dürdane Top, vefat eden eşinin 1985 yılında kaybettiği künyesinin bulunmasının şaşkınlığı ve duygusunu bir arada yaşadı. Eşinin künyesini gözyaşlarıyla teslim alan Dürdane Top, "Eşim 1985 yıllarında askerliğini tamamladı. Geldiğinde yanında getirdiği askeri künyesini hep yanında taşırdı. Çobanlık yaparken dağ taş gezerdi. Bir gün kaybetmişti ve çok üzülmüştü. Aradı ancak bulamadı. Kendisini 2009'da kanserden kaybettik. Künyesini kaybetmesinin üzerinden 40 yıl geçti. Onca yıldan sonra hatırası yeniden bize ulaştı. Bu güzel anı bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tarihi kazıdan duygulandıran hikaye çıktı! Gözyaşlarına boğuldular - 3. Resim

BİLİMSEL EKİP DUYGUSAL ANLARA TANIK OLDU

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen kazılar, Frig Ana Tanrıçası Matar'a adanmış kutsal alanın da bulunduğu Attouda Antik Kenti'nin geçmişine ışık tutmaya devam ediyor.

Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, kazı sürecinde yaşanan bu özel bulguya dair ise şu bilgileri paylaştı: "2025 yılında Asar Tepesi'nde yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, 18 Eylül'de toprak altında bir askeri künye bulduk. Üzerindeki soyadı ve yıl ibaresinden hareketle araştırma yaptık ve Hisar köyünde yaşayan Kudret Top'a ait olduğunu belirledik. Kendisi 2009 yılında vefat etmişti. Ailesiyle iletişime geçip, bugün eşi Dürdane Top'a teslim ettik. Bu, kazı çalışmalarında yalnızca tarihle değil, insan hikâyeleriyle de buluştuğumuz çok özel bir andı. Bu emaneti ailesine de ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gazze’de ateşkes sonrası ilk yardım konvoyları ulaştı!Bakanlıktan açıklama geldi! Ormanda yaşayan ailenin akıbeti belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Paris'te "İslam'da Camiler" sergisi açıldı! Fransa'da Müslüman sanatçılara ilgi artıyor - Kültür - SanatParis'te cami sergisi: Paha biçilemez bir mirası temsil ediyor‘Taş Tepeler’de taşlar yerinden oynuyor! Göbeklitepe gibi 30 alan var - Kültür - SanatGöbeklitepe gibi 30 alan daha varHaftanın sanat ajandası | “Zamansız İzler” - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası | “Zamansız İzler”Tarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldular - Kültür - SanatTarihî değirmende enteresan keşif! Temizlik yaparken 1.500 yıllık mozaik buldularİki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyor - Kültür - Sanatİki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyorEurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldı - Kültür - SanatEurovision tartışması! İsrail’in durumu aralık ayına kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...