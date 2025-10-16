Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? 16 Ekim yeni sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu soruları gündemde yer aldı.Tütün ürünlerine yeni bir fiyat düzenlemesi geldi. 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Philip Morris Grubu sigaralarına zam yapıldığı açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte grubun ürünlerinde ortalama 3 ila 5 TL arasında fiyat artışı gerçekleşti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya bu ay içinde yeni zam yapılacağını açıklamıştı. Philip Morris Grubu sigaralarına 16 Ekim 2025 tarihi itibari ile zam geldi. 

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Tütün sektöründe sık sık yapılan fiyat değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. 16 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren yeni listeye göre Philip Morris grubu sigaralarının satış fiyatları artırıldı. Zam oranı markaya göre değişiklik gösterirken, bazı ürünlerin fiyatı 105 TL’ye kadar çıktı.

Söz konusu artışla birlikte grubun en yüksek fiyatlı ürünü 105 TL, en düşük fiyatlı ürünü ise 95 TL seviyesinde satışa sunuldu. Sarmalık kıyılmış tütün fiyatı da 130 TL olarak güncellendi.

16 EKİM YENİ SİGARA FİYATLARI

Zam sonrası Philip Morris grubu sigaraları 95 TL ile 105 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Ortalama olarak her markaya 3 ila 5 TL arasında zam yapıldığı görüldü. Yeni fiyat listesi 16 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.

