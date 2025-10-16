Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2026 ilk oruç tarihi araştırılıyor

2026 Ramazan ayı, ilk sahur ve ilk iftar zamanı ile karşı karşıya kalacak. Yeni yılın ilk bayramı olan Ramazan Bayramı için hazırlıkları şimdiden başladı. Bu sene başından İslam dünyasında büyük bir heyecan ve coşku yaşanacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü ilk sahurla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sonlanacak. Ramazan İmsakiyesi ile sahur, iftar ve teravih saatleri takip edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayıp, 22 Mart Pazar günü sona erecek. 19 Mart bayram arifesi yapılacaktır.

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe