Üç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar başlangıç tarihi

2026 yılında dini günler araştırılıyor. Vatandaşlar, şimdiden üç aylar ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı hangi gün, Kuban'ın birinci günü ne zamana den geliyor? diye aratıyor. 2026 yılında üç ayların başlangıcı ve kandil günleri belli oldu. İşte o tarihler... 2026 yılına ait dini günler takvimi ve resmi tatil tarihleri belli oldu.

Büyük bir merakla beklenen bu günler, yılın önemli dini ibadet ve tatil dönemlerini planlamada büyük yere sahip. Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve oruçların hangi günlerde tutulacağı merak ediliyordu, hepsi netleşti.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2026)

Üç aylar, İslam dünyasında manevi huzur ve heyecanla beklenen dönemlerden biri. Bu yıl, üç ayların başlangıcı 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk geliyor. Bitiş tarihi ise 19 Mart 2026 Perşembe günü...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Ramazan ayı başlangıç tarihi de belli oldu. Milyonlarca müslüman bu sene oruç tutmaya 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arife günü: 19 Mart Perşembe

Ramazan Bayramı 1.günü: 20 Mart Cuma

Ramazan Bayramı 2.günü: 21 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 3.günü: 22 Mart Pazar

2026'DA KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs Salı

Kurban Bayramı 1.günÜ: 27 Mayıs Çarşamba

Kurban Bayramı 2.günü: 28 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı 3.günü: 29 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı 4.günü: 30 Mayıs Cumartesi

202 KANDİL GÜNLERİ

Regaip gecesi: 29 Ocak 2026

Miraç gecesi: 06 Şubat 2026

Berat gecesi: 01 Mart 2026

Mevlid gecesi: 27 Eylül 2026