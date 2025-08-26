2026 yılı tatil takvimi belli oldu! 14 gün izinle 43 gün tatil fırsatı 

Tatil yapmak isteyenler için 2026 yılı altın yıl olacak. Resmi tatil ve bayramların hafta sonlarıyla birleşmesi sayesinde çalışanlar 14 gün yıllık izin kullanarak tam 43 gün tatil yapabilecek.

2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ AÇIKLANDI

Yeni yılın tatil takvimi, özellikle çalışanların yıllık izinlerini daha verimli kullanabilmesi için büyük avantajlar sunuyor. Bayramlar ve resmi günler, hafta sonlarıyla birleşerek uzun tatil imkânları sunuyor.

Yılbaşı Tatili (1-4 Ocak 2026) Perşembe gününe denk gelen yılbaşında sadece 1 gün izin alarak 4 günlük tatil yapılabilecek. Ramazan Bayramı Tatili (14-22 Mart 2026) Hafta sonlarıyla birleşen Ramazan Bayramı’nda 4 gün izinle 9 gün tatil fırsatı doğuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan 2026) Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da 1 gün izinle 4 gün tatil mümkün olacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs 2026) Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil yapılabilecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs 2026) Salı gününe gelen 19 Mayıs’ta, Pazartesi günü izin alarak 4 günlük tatil elde edilebilecek. Kurban Bayramı Tatili (23-30 Mayıs 2026) Cumartesi başlayan Kurban Bayramı’nda sadece 2 gün izinle toplam 8 gün tatil yapmak mümkün. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü (10-15 Temmuz 2026) Cuma günü başlayan tatil, 3 gün izinle 6 güne kadar uzatılabilecek. Cumhuriyet Bayramı Tatili (29 Ekim-1 Kasım 2026) Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim’de, 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.

Tüm resmi tatiller ve izin günleri birleştirildiğinde, çalışanlar sadece 14 gün izin kullanarak toplam 43 gün tatil yapabilecek. Şimdiden tatil planlaması yapanlar için 2026 yılı büyük fırsatlar sunuyor.