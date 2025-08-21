28 Ekim yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil Takvimi

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim günü kamu kurumlarında mesai yarım gün olarak uygulanıyor.

Çalışanlar öğle saatine kadar görevlerini sürdürdükten sonra resmi tatil kapsamında izinli oluyor. Aynı şekilde 28 Ekim tarihinde genellikle okullar da yarım gün tatil oluyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim günü ise tüm yurtta resmi tatil olarak kabul ediliyor. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı izinli sayılıyor.

2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı

29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün

7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün

8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün

9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi