28 Ekim yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil Takvimi
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerine ilişkin tatil uygulamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2025 yılında bayramın hangi günlere denk geldiği ve mesai durumları gündemde ön sıralarda yer alıyor. “28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?” soruları araştırılırken 2025 yılı resmi tatil takvimi de araştırılıyor.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim günü kamu kurumlarında mesai yarım gün olarak uygulanıyor.
Çalışanlar öğle saatine kadar görevlerini sürdürdükten sonra resmi tatil kapsamında izinli oluyor. Aynı şekilde 28 Ekim tarihinde genellikle okullar da yarım gün tatil oluyor.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim günü ise tüm yurtta resmi tatil olarak kabul ediliyor. Kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı izinli sayılıyor.
2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi