Suikaste uğrayan Serdar Öktem'in eski paylaşımları dikkat çekti: Beni öldürebilirler ama...

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti nedeniyle yargılanan Avukat Serdar Öktem, dün Şişli Büyükdere Caddesi'nde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Öktem’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin açıklama yapmıştı. Yazılı açıklamada gözaltı sayısının 6’ya yükseldiği ve şüphelilerin kullandığı uzun namlulu 2 adet Kaleşnikof ile 2 adet tabanca ve kar maskelerinin ele geçirildiği belirtilmişti.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Serdar Öktem'in dün sabah saatlerinde WhatsApp'ta yaptığı son paylaşımı da ortaya çıktı. Öktem'in paylaşımında Duha suresi 5'inci ayeti yer aldı:

"Vakti geldiğinde Rabbin sana gönlündekini verecek ve seni hoşnut kılacak."

PAYLAŞIMLARDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Öte yandan öldürülen Serdar Öktem'in geçtiğimiz aylarda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Öktem'in bir paylaşımında "Düşmanlarım benden nefret edebilir, hainlik yapabilir, bana tuzaklar kurabilir; arkamdan atıp tutabilir, beni vurabilir hatta öldürebilir ama hiçbir düşmanım bana saygısızlık yapamaz" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ARTIK SESSİZ KALMAK YOK"

Öktem bir diğer paylaşımına ise şu notu düşmüş: