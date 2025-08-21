Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?
30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? sorusunun cevabı milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Ağustos ayının sonlarına doğru hafta sonu planları yapan kişiler, 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte tüm ayrıntılar...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Özellikle tatil planı yapmak isteyenler, bu tarihi yakından araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos resmi tatildir.  30 Ağustos Zafer Bayram ülke çapında resmî tatil olarak kabul edilir.

30 Ağustos 2025 ise Cumartesi gününde denk geliyor. Hem resmi tatil hem de hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları bu tarihte kapalıdır. 

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle 29 Ağustos yarım gün değildir. 

