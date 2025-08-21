30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Özellikle tatil planı yapmak isteyenler, bu tarihi yakından araştırmaya başladı. Peki, 30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü? İşte detaylar…

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos resmi tatildir. 30 Ağustos Zafer Bayram ülke çapında resmî tatil olarak kabul edilir.

30 Ağustos 2025 ise Cumartesi gününde denk geliyor. Hem resmi tatil hem de hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları bu tarihte kapalıdır.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos yarım gün kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle 29 Ağustos yarım gün değildir.