Açıköğretim Fakültesi’nin güz dönemi sınav maratonu devam ederken, vize oturumuna katılamayan öğrencilerin aklında aynı sorular bulunuyor. Ara sınava girmeyen adayların final hakkı, yıl sonu not ortalaması ve bütünleme süreci üzerindeki etkileri merak konusu olurken detaylar da netleşti. AÖF vizeye girmeden finale girilir mi sorusu cevap buldu.

AÖF vizeye girmeden finale girilir mi? Anadolu Üniversitesi’nin uyguladığı kredili sistem bu noktada belirleyici oluyor. 2025 AÖF finallerinin tarihi de öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

AÖF VİZEYE GİRMEDEN FİNALE GİRİLİR Mİ?

Öğrenciler AÖF sınavında vizeye girmeseler bile dönem sonu sınavına katılabiliyor. Fakat ara sınavdan alınacak notun genel başarı puanına yüzde 30 oranında etki etmesi sebebiyle, vizeye girilmemesi finalde daha yüksek bir performansı zorunlu hale getiriyor. Kredili sistemde başarı puanı, ara sınavın yüzde 30’u ile final sınavının yüzde 70’inin toplanmasıyla belirleniyor. Bu nedenle vize puanı sıfır olan öğrencilerin ders geçebilmesi için final sınavından daha yüksek bir not almaları gerekiyor.



AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026

