Açıköğretim öğrencilerinin bugün düzenlenecek sınavlara hazırlanırken en çok merak ettiği konuların başında sınavda kalem verilip verilmediği ve sınav giriş belgesinin nasıl olması gerektiği geliyor. Anadolu Üniversitesi, sınav günü öğrencilerin yanında bulundurması gereken materyallerle ilgili net uygulamalarını hatırlatırken, adayların sınav salonuna hangi belgeler ve araçlarla girebileceği yeniden gündeme taşındı. AÖF kalem silgi veriliyor mu merak ediliyor.

AÖF sınavları yapılmaya başlanırken sınava katılacak öğrencilerin en çok araştırdığı başlıklar sınav malzemeleri ve belge geçerliliği oldu. ÖSYM sınavlarında öğrencilere kalem seti verilmesine alışkın olan adaylar, Açıköğretim oturumlarında benzer bir uygulama olup olmadığını sorguluyor. Peki, AÖF kalem silgi veriliyor mu?

AÖF kalem silgi veriliyor mu? Sınav öncesi detaylar sorgulanıyor!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Açıköğretim sınavlarında öğrencilere kalem, silgi veya kalemtıraş dağıtılmıyor. Sınava katılacak adayların kendi sınav malzemelerini yanlarında getirmesi gerekiyor. Öğrencilerin sınav günü siyah kurşun kalem, silgi ve gerekli diğer araçları önceden hazırlamaları önem taşıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ, RENKSİZ Mİ OLMALI?



AÖF sınavlarına giderken sınav giriş belgesinin çıktısının alınması zorunlu. Belgenin renkli ya da siyah-beyaz olması konusunda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Öğrenciler sınav giriş belgesini renksiz olarak da yazdırıp sınav salonuna götürebilir. Önemli olan belge üzerindeki bilgilerin net ve okunabilir olması.

