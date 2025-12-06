Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları başlarken adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınavda hangi kalemin kullanılabileceği oluyor. Optik formların doğru şekilde okunabilmesi için belirli kurallar uygulanırken adaylar AÖF uçlu kalemle girilir mi sorusunun cevabını araştırıyor.

AÖF uçlu kalemle girilir mi merak edilen detaylar arasında. Anadolu Üniversitesi, sınav güvenliği ve optik okuyucu sisteminin sorunsuz çalışması için kalem seçimine dair net bir açıklama yaparak öğrencileri uyardı.



AÖF uçlu kalemle girilir mi? Açık Öğretim Sınavı kuralları gündemde

AÖF UÇLU KALEMLE GİRİLİR Mİ?

AÖF sınavlarında işaretlemelerin optik form tarafından eksiksiz algılanabilmesi için yalnızca siyah kurşun kalem tercih edilmesi zorunlu tutuluyor. Uçlu kalemler uç yapılarının hassas olması nedeniyle form üzerinde istenmeyen çizikler bırakabilirken optik okuyucunun hatalı sonuç vermesine de yol açabiliyor.

Sınavlarda kalem tercihinin yanlış yapılması halinde, öğrencinin cevaplarının optik sisteme doğru yansımaması ve sınavının geçersiz sayılması ihtimali bulunuyor. Bu yüzden adayların yanlarında yedek de olmak üzere birkaç adet siyah kurşun kalem bulundurmaları öneriliyor.

AÖF HANGİ KALEM KULLANILMALI?

Anadolu Üniversitesi’nin yönergelerine göre öğrenciler, cevap kağıdındaki tüm yazı ve işaretlemeleri koyu renkli siyah kurşun kalemlerle yapmalı. Renki kalem, tükenmez kalem veya mürekkepli kalem gibi farklı kalem türlerinin kullanılması sistem tarafından okunmadığı için sınav geçersiz sayılıyor.



