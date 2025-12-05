Yunanistan'ın büyük bir bölümünü etkisi altına alan Byron Fırtınası'nın yol açtığı seller nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Attika bölgesinde ise okullar tatil edildi.

Yunanistan'ın Byron Fırtınası vurdu. Sabah saatlerinden itibaren Attika, Mora, Girit, Evia (Eğriboz), Sporad Adaları, Teselya, Orta Makedonya bölgesi ile Doğu ve Kuzey Ege adalarında yoğun sağanak yağış etkili oldu.

Mandra, Alimos ve Keratsini de dahil olmak üzere birçok bölgede sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar yollarda mahsur kaldı.

ATTİKA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yetkililer, 112 hattı üzerinden acil durum uyarıları göndererek bölge sakinlerine gereksiz seyahatten kaçınmaları, bodrum ve zemin katlardan ayrılmaları çağrısında bulundu. Attika bölgesinde bugün ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

