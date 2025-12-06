MasterChef Türkiye’de final haftasına girilirken MasterChef ikinci finalist kim oldu sorusu gündeme geldi. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın değerlendirmeleriyle ilerleyen yarışmada 5 Aralık 2025’te ekrana gelen yeni bölümde, finale çıkacak ikinci isim belirlenmiş oldu.

MasterChef ikinci finalist kim oldu netleşti! İlk finalist olarak adını finale yazdıran Özkan’ın ardından, yarışmacılar ikinci final bileti için tezgah başında kıran kırana bir mücadeleye girdi. Hakan, Sezer ve Çağatay’ın yarıştığı gecede şeflerin puanları tüm sezonun gidişatını belirleyen son aşama oldu.

MasterChef ikinci finalist kim oldu? 5 Aralık MasterChef finalisti açıklandı!

MASTERCHEF İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de final heyecanı giderek artarken 5 Aralık 2025 akşamı yayınlanan bölümde ikinci finalist resmen belli oldu. İlk finalist olarak adını finale yazdıran Özkan’ın ardından bu kez en yüksek puanı alan yarışmacı Sezer oldu.

MASTERCHEF 5 ARALIK PUAN DURUMU

Final biletini kazanabilmek için yarışmacılar tatlı konseptinde özgü bir tabak hazırladı. Gecenin sonunda açıklanan puanlamaya göre Hakan 64,5, Çağatay 66 ve Sezer 70 puan aldı.

MASTERCHEF SEZER KİMDİR?

MasterChef’in final koltuğuna oturan Sezer Dirican, 1995 Amasya doğumludur. Sezer profesyonel mutfak kariyerine 7 yıldan uzun süredir aktif şekilde devam ediyor. İstanbul’da çeşitli restoranlarda istasyon şefi olarak görev yapan Sezer bilhassa deniz ürünlerine hakimiyetiyle tanınıyor. MasterChef’e ilk olarak 2024 sezonunda katılan yarışmacı o yıl erken elenmesine rağmen 2025 sezonunda güçlü bir dönüş yaptı.

