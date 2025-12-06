Pazartesi yağış var mı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji 8 Aralık Pazartesi gününe ait Türkiye geneli hava durumu haritasını paylaşırken yağışların geniş bir alanda etkili olacağını belirtildi. Meteorolojiye göre Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, doğu kesimlerde kar yağışı dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’da gün boyu yağış geçişleri görülecekken İzmir’de bulutlu ama yağışsız bir hava bekleniyor.

PAZARTESİ YAĞIŞ VAR MI?

8 Aralık Pazartesi hava durumu haritasına göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkili oluyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’da gün boyunca aralıklı yağmur görülüyor. İzmir’de ise puslu bir hava hakim. Yurdun büyük bölümünde sağanak, doğu kesimlerde ise kar yağışı dikkat çekiyor.

8 ARALIK PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Haritadaki simgelere göre Marmara’da hafif yağmur, İç Anadolu’da yer yer yağış, Akdeniz’de kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Karadeniz genelinde yağış sürerken Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur görülüyor. Sıcaklıklar bölgelere göre 0-20 derece arasında değişecek.

8 ARALIK HAVA DURUMU

İSTANBUL

Kent genelinde gün boyu hafif ve yer yer sağanak yağış görülüyor. Sıcaklık 13 derece civarında seyrediyor. Avrupa yakasında sabah saatlerinde bulutluluk fazla, Anadolu yakasında aralıklı yağış etkili.

ANKARA

Başkentte parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık 10 derece seviyesinde.

İZMİR

İzmir’de yağış beklenmiyor. Sıcaklık 18 dereceye kadar çıkıyor.

ANTALYA

Şehir genelinde sağanak yağış etkili. Sıcaklık 18-20 derece aralığında. Yer yer kuvvetli sağanak geçişleri haritada gösteriliyor.

BURSA

Bursa’da gün boyunca hafif yağmur görülüyor. Sıcaklık 12-13 derece seviyesinde.

MARMARA

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir civarında hafif yağmurlu hava hakim. Bölgenin genelinde sıcaklıklar 8-13 derece arasında.

EGE

Kıyı Ege’de puslu ve bulutlu bir görüntü var. İç kesimlerde yer yer yağmur görülüyor. Muğla’da sağanak, Denizli ve Uşak çevrelerinde bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor.

AKDENİZ

Antalya ve Mersin çevrelerinde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Adana’da gök gürültülü sağanak beklentisi mevcut. Sıcaklık 14-20 derece arasında.

İÇ ANADOLU

Eskişehir, Konya, Kayseri ve çevresinde yağmur hakim. Sıcaklıklar 5-12 derece aralığında. Sivas’ta karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde hafif kar yağışı görülüyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz’de yağmur, Doğu Karadeniz’de ise birçok noktada sağanak yağış olacak. Rize ve Artvin’in yüksekleri karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 7-14 derece.

DOĞU ANADOLU

Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde kar yağışı etkili. Sıcaklık -3 ile 5 derece arasında değişiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin civarında hafif yağmur bekleniyor. Siirt ve Hakkari çevrelerinde yağış daha kuvvetli.

