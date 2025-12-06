6 Aralık Cumartesi, Süper Lig'den Avrupa'nın dev liglerine kadar birçok kritik karşılaşma olacak. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor.

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasındadır. Süper Lig, 1. Lig, TFF alt ligleri ve Avrupa’nın dev liglerinde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün güncel maç programı ve canlı yayın bilgileri…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Trendyol Süper Lig başta olmak üzere Trendyol 1.Lig, İspanya -LaLiga, Fransa - Ligue 1'de birçok maç olacak.

6 ARALIK MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig

14.30: Eyüpspor- Kayserispor

17.30: Konyaspor - Ç.Rizespor

20.00: Başakşehir - Fenerbahçe

Trendyol 1.Lig

13.30: Serik Spor - Keçiörengücü

16.00: Ümraniyespor - Amed SK

19.00: Esenler Erokspor - Sakaryaspor

İngiltere - Premier Lig

15.30: Aston Villa - Arsenal

18.00: Bournemouth - Chelsea

18.00: Everton - Not. Forest

18.00: Man. City - Sunderland

18.00: Newcastle - Burnley

18.00 : Tottenham - Brentford

20.30: Leeds United - Liverpool

İspanya -LaLiga

16.00: Villarreal - Gatafe

18.15: Alaves - R. Sociedad

20.30: Real Betis - Barcelona

23.00 Ath. Bilbao - Atl. Madrid

Fransa - Ligue 1

19.00: Nantes - lens

21:00: Toulouse - Strasbourg

23.05: PSG - Rennes

