Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık maç programı belli oldu
6 Aralık Cumartesi, Süper Lig'den Avrupa'nın dev liglerine kadar birçok kritik karşılaşma olacak. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun cevabını merakla araştırıyor.
Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasındadır. Süper Lig, 1. Lig, TFF alt ligleri ve Avrupa’nın dev liglerinde bugün birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak. İşte 6 Aralık 2025 Cumartesi gününün güncel maç programı ve canlı yayın bilgileri…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Trendyol Süper Lig başta olmak üzere Trendyol 1.Lig, İspanya -LaLiga, Fransa - Ligue 1'de birçok maç olacak.
6 ARALIK MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig
14.30: Eyüpspor- Kayserispor
17.30: Konyaspor - Ç.Rizespor
20.00: Başakşehir - Fenerbahçe
Trendyol 1.Lig
13.30: Serik Spor - Keçiörengücü
16.00: Ümraniyespor - Amed SK
19.00: Esenler Erokspor - Sakaryaspor
İngiltere - Premier Lig
15.30: Aston Villa - Arsenal
18.00: Bournemouth - Chelsea
18.00: Everton - Not. Forest
18.00: Man. City - Sunderland
18.00: Newcastle - Burnley
18.00 : Tottenham - Brentford
20.30: Leeds United - Liverpool
İspanya -LaLiga
16.00: Villarreal - Gatafe
18.15: Alaves - R. Sociedad
20.30: Real Betis - Barcelona
23.00 Ath. Bilbao - Atl. Madrid
Fransa - Ligue 1
19.00: Nantes - lens
21:00: Toulouse - Strasbourg
23.05: PSG - Rennes