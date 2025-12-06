6 Aralık 2025 Cumartesi günü, sınav takvimi merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Bugün sınav var mı?" sorusunu sorgulatmaya başladı.

Hafta sonu sınav takvimi merak edilip araştırılıyor. Vatandaşlar, “Bugün sınav var?” sorusuna cevap arıyor.

ÖSYM ve MEB tarafından düzenlenen sınavların tarihleri gündeme geldi. Öte yandan sınavlara katılacak olan öğrenciler sınav saati, giriş belgesi ve sınav yeri bilgilerini araştırıyor. İşte 7 Aralık 2025 uygulanacak sınavlarla ilgili detaylar...

Bugün sınav var mı? 6 Aralık 2025 sınav takvimi

BUGÜN SINAV VAR MI?

Bugün ﻿AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları vardır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 6 Aralık 2025 tarihinde uygulanacak.

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle İlgili Daha Fazlası