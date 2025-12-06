Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosundaki ziynet eşyalarının çalındığı olayın yankıları sürerken, aynı ilçede bir kuyumcunun da vatandaşların altınlarını alıp satma bahanesiyle toplayarak milyonlarca lirayla kaçtığı iddia edildi.

Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet bürosundaki kasalarından yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Söz konusu ilçede geçtiğimiz günlerde benzer bir olay yaşandı. Bir şahıs mahallede kendisinden alışveriş yapan yakınlarından, 'altını ve parayı işletme', 'parayı alıp altını sonra verme' bahanesiyle milyonlarca lira topladı. Şahıs bir gecede aniden ortadan kaybolurken, mağdur olduğunu söyleyen bazı vatandaşlar polise ve savcılığa şikayette bulundu. Mağduriyet yaşayan bazı vatandaşların ise kuyumcunun geri geleceği umuduyla şikayetçi olmadığı belirlendi.

Büyükçekmece'de adliye skandalının ardından şimdi de kuyumcu! Vatandaşların altınlarıyla kaçtı

Ercan Tiryaki isimli vatandaş yaşananları anlatarak şunları söyledi:

"Salı akşamı geldim buraya bana gram lazım dedim. Kendisi de bana 'Tamam abi' dedi. Ben parayı verdim '3 tane gram altın vereceğim şimdi yok' diyerek bana kağıda yazı yazıp verdi. 2 hafta oldu. Bir sürü insan var burada. 10 kişiye yakın burada var. Toplam bir meblağ duymadım"

"DOLANDIRMIŞ PİYASAYI GİTMİŞ"

Komşu esnaf Erdal Döngel ise "Ben şahsen tanımıyorum. Dolandırmış piyasayı gitmiş. 1 ay ya açık kaldı ya kalmadı gitti. Müşterileri gelip gidiyor soruyorlar bize. Mesela adam 1 milyonluk altın almaya gelmiş nakit vermiş ama altını alamamış" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası