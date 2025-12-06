Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına girecek olan binlerce öğrenci, sınav öncesinde küpenin yasak olup olmadığını araştırmaya başladı.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılım sağlayacak öğrencilerin en çok hata yaptığı konuların başında sınav salonuna yasaklı eşya sokma geliyor.

Özellikle küpenin yasak olup olmadığı, öğrencilerin şu sıralar sorgulattığı konuların başında geliyor.

AÖF sınavında küpe yasak mı? Açıköğretim sınav kurallarında takı yasağı gündemde

AÖF SINAVINDA KÜPE YASAK MI?

Anadolu Üniversitesi’nin genel sınav kurallarına bakıldığında sınav salonuna kitap, not, elektronik cihaz ve kayıt yapabilen iletişim araçlarının sokulmasının yasak olduğu belirtilimiştir. Ancak takılar yasaklı eşyalar arasında yer almıyor. Bu nedenle AÖF sınavında küpe takılması net bir şekilde yasak değildir.

Bazı sınav merkezlerinde, görevli inisiyatifine bağlı olarak büyük, dikkat çeken veya metal ağırlıklı küpelerin çıkarılmasının istenebileceği ifade edildi.

Uzmanlar, adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için büyük halka küpe, gösterişli takı ve metal yoğun aksesuarlar takmamalarını tavsiye ediyor.

