Hatay'da bir lisede bilinçli olarak yere bırakılan pet şişeyi fark ederek çöpe atan öğrenciye ödül olarak çeyrek altın verildi. Onlarca öğrencinin pet şişeyi görmezden geldiğini belirten okul yönetimi, "Öğrencilerimizin gelecek ve temizlik bilincine hakim olması için bu tür etkinlikler sürekli yapıyoruz" dedi.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere çevre temizliği bilincini kazandırmak amacıyla okul koridoruna bilerek boş pet şişe bırakıldı.

ŞİŞEYİ ÇÖPE ATANA ALTIN VERİLDİ

Kayıt altına alınan görüntülerde öğrencilerin duyarlılığı test edildi. Yere atılan pet şişeyi onlarca öğrenci görmezden gelerek çöpe atmazken, pet şişeyi yerden alarak çöpe atan öğrenci Bora Sarı davranışıyla takdir topladı. Şişeyi çöpe atan Bora Sarı'nın örnek davranışı, okul yönetiminin takdirini toplarken çevre bilincine sahip öğrenci çeyrek altınla ödüllendirildi.

HEDEF, TEMİZLİK ALIŞKANLIĞINI PEKİŞTİRMEK

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Duran Bilgin, öğrencilerde temizlik alışkanlığını pekiştirmek amacıyla bu tür etkinlikleri sık sık yaptıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin gelecek ve temizlik bilincine hakim olması için bu tür etkinlikler sürekli yapıyoruz ve bunlarla alakalı ödüller veriyoruz. Çocuklar ödül aldıklarında çok daha mutlu oluyorlar ve bunu hiç unutmuyorlar" dedi.

Herkes baktı gitti, o durup çöpe attı! Duyarlı öğrenciye çeyrek altın ödülü

Bilgin, verilen çeyrek altının öğrenciler üzerinde büyük etki oluşturduğunu ifade ederek, "Altın vermemiz dikkat çekti çünkü büyük bir ödül. Sadece altın da vermedik, daha sonra para ödülleri de verdik. Temizlikle sınırlı kalmayıp geri dönüşüm konusunda da bilinçlendirme yaptık. Öğrenciler geri dönüşüm kutularına malzeme toplamaya başladı. Bundan dolayı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. İdare olarak her zaman öğrencilerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

