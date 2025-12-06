Avrupa Komisyonu’nun resmi el kitabında Doğu Ege adaları ve Oniki Ada’nın Türkiye’nin rengiyle gösterilmesi Atina’da diplomatik fırtına kopardı. Yunanistan, Komisyon’dan acil düzeltme ve özür talep etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun yıllık bilgilendirme el kitabı Discovering Europe’un son baskısında Doğu Ege ve Oniki Ada’nın Yunanistan yerine Türkiye’nin rengiyle gösterildiğini fark etti.

Diplomatik kaynaklara göre Atina yönetimi, hata ortaya çıkar çıkmaz gerekli tüm adımları devreye soktu.

El kitabının elektronik versiyonu Avrupa Komisyonu’nun sitesinden anında kaldırıldı.

Basılı kopyaların ise dağıtım noktalarından geri çekilmesi için süreç başlatıldı.

ATİNA’DAN BRÜKSEL’E ŞİKAYET YAĞMURU

Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis’in talimatıyla Yunanistan’ın AB Daimi Temsilciliği, Avrupa Komisyonu’na bir girişimde bulundu. Temsilcilik, Komisyon İletişim Genel Müdürü Dana Spinant ile doğrudan temasa geçti. Kaynaklara göre Spinant özür diledi ve benzer bir hatanın tekrar yaşanmayacağı güvencesini verdi.

Atina, Doğu Ege ve Oniki Ada’nın AB haritalarında Türkiye’nin rengine boyanmasının kabul edilemez olduğunu belirterek düzeltmenin acilen yapılmasını istedi.

ON BİNLERCE KOPYADA YER ALDI

Aralık 2024 baskısında dünya çapında on binlerce kopya olarak dağıtılan Discovering Europe el kitabında, AB üye devletleri haritasında Ege’deki adaların Türkiye’nin rengiyle gösterildiği görüldü."

PASOK milletvekili Yannis Maniatis’in iki gün önce hatayı tespit ederek Komisyona soru önergesi sunması krizin büyümesini hızlandırdı. Maniatis, bu tür “hataların” bir daha tekrarlanmaması gerektiğini söyledi.

AVRUPA KOMİSYONU HARİTAYI GERİ ÇEKTİ

Komisyon, hatanın kamuoyuna yansımasından hemen sonra el kitabını dijital erişimden kaldırdı. Basılı dağıtımın durdurulması ve düzeltme işlemleri başlatıldı. Gerekli düzenlemelerin ardından el kitabının yeniden yayımlanacağı açıklandı.

Türkiye, Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına en başından beri karşı çıkıyor. İhlallerin başladığı 1960'lardan beri Yunanistan nezdinde diplomatik kanallardan protesto ediyor, ihlallerin durmasını talep ediyor. Konu 1970'lerde BM'nin ve NATO'nun gündeminde de yer aldı.

YUNANİSTAN LOZAN’I NASIL İHLAL ETTİ?

Doğu Ege adalarının statüsü Lozan’da açıkça tanımlanmışken Yunanistan’ın yıllardır devam eden askeri yığınağı, uluslararası antlaşmaların temel hükümleriyle çelişiyor.

LOZAN’A GÖRE ADALAR NEDEN SİLAHSIZ OLMAK ZORUNDA?

Lozan Barış Antlaşması, Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya’nın Yunanistan’a bırakılmasını kabul etti ancak kritik bir şart koştu:

Bu adalar gayriaskeri statüde kalacaktı.

1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları, Doğu Ege ve Onikiadalar’da hiçbir istihkam, askeri üs, hava–deniz–kara aracı, askeri tatbikat bulunamayacağına yönelik açık hükümler içeriyor.

Yalnızca sınırlı sayıda kolluk gücüne izin veriliyor.

Taşoz'dan Ahikerya'ya kadar uzanan Doğu Ege Adaları, Balkan Savaşları sırasında Yunanistan tarafından işgal edildi.

YUNANİSTAN BU HÜKÜMLERİ NASIL İHLAL ETTİ?

Atina, 1960’lardan beri adalara askeri birlikler, topçu unsurları, hava araçları ve tatbikatlar konuşlandırarak silahsızlandırılmış statüyü fiilen ortadan kaldırdı.

Lozan’a göre silahsız olması gereken Semadirek, Limni, Midilli, Sisam, Sakız, İpsara ve Ahikerya’da tugay ve tümen seviyesinde askeri varlıklar bulunduğu belgeleniyor.

Paris Antlaşması’na göre silahsız olmak zorunda olan Onikiadalar’da da Batnoz, İleriye, Kelemez, İstanköy, İleki, Kerpe, Sömbeki, Rodos ve Meis’te aynı uygulama sürüyor.

Böylece 16 Doğu Ege adası antlaşmalara rağmen silahlandırılmış durumda.

Doğu Ege adalarını silahlandırdığını reddetmeyen Atina, bunun "kendini savunma hakkı" olduğunu ileri sürüyor.

ANTLAŞMALAR NEDEN BU KADAR NET?

Adaların Türkiye ana karasına kilometreler seviyesinde yakınlığı, statünün temel gerekçesi olarak Lozan’a açıkça yansıdı.

Örneğin Meis, Kaş’a sadece 2,1 kilometre mesafede bulunuyor.

Bu nedenle antlaşmalar adaların Türkiye’ye karşı askeri amaçla kullanılmasını kesin biçimde sınırlandırıyor.

TÜRKİYE BU DURUMA NASIL TEPKİ VERDİ?

Türkiye, ihlaller başladığı 1960’lardan bu yana Atina’ya diplomatik kanallardan itiraz ediyor; konu BM ve NATO gündemine taşındı.

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu’nun 2021 tarihli mektubunda, "Yunanistan adaların silahsızlandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmemektedir" ifadeleri yer aldı.

Mektupta, adaların Türkiye ana karasına yakınlığına vurgu yapılarak silahlandırmanın Türkiye’nin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise daha önce şu uyarıyı yaptı:



"Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor. Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse adaların egemenliği tartışılır."

