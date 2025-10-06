Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında?

Kıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında?
Kıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında merak ediliyor. NOW TV’nin yeni sezonda en dikkat çeken dizilerinden Kıskanmak, karakterleriyle olduğu kadar güçlü oyunculuk performanslarıyla da adından söz ettiriyor.

Kıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında soruları izleyenlerin gündeminde. Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan dizi, izleyiciyi rekabet dolu bir dünyanın içine çekiyor. Dizideki Mükerrem karakterine ise genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan tarafından ekranlara geliyor.

Kıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında? - 1. Resim

KISKANMAK MÜKERREM KARAKTERİ KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan tarafından canlandırılan Kıskanmak dizisi Mükerrem karakteri lüks ve konfor içinde büyümüş, güzelliğini en güçlü koz olarak kullanan genç bir kadındır.

Çocukluk yıllarından itibaren kuzeni Nalan ile sürekli kıyaslanarak büyüyen Mükerrem, bu durumun etkisiyle derin bir kıskançlık duygusuna sürüklenmiştir. Dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayat sürdüğü izlenimi veren karakter, iç dünyasında tatmin olamayan, sürekli daha fazlasını isteyen bir yapıya sahiptir. Halit ile yaptığı evlilik Mükerrem'in hayalini kurduğu statü ve lüks yaşamın kapılarını aralar. 

Kıskanmak dizisi Mükerrem kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında? - 2. Resim

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuğa olan ilgisi lise yıllarında tiyatro sahnelerinde başladı.

Hafsanur Sancaktutan katıldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanarak yeteneğini kanıtladı. Sahnedeki başarısı kısa sürede televizyon ve oyunculuk kariyerine katkı sağladı.

Televizyondaki ilk deneyimini 2018 yılında yayınlanan “Gülperi” dizisinde yaşadı. Daha sonra Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda gibi yapımlarda gösterdiği performansla beğeni topladı.

