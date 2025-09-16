Kıskanmak dizisi Nalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Beril Pozam’ın hayatı ve biyografisi

Kıskanmak dizisi Nalan kimdir, kaç yaşında, nereli, Beril Pozam kimdir merakla araştırılmaya başlandı. Kıskanmak dizisi oyuncuları dizinin ilk bölümünün yayınlanması ile beraber izleyenlerin gündemine yerleşti.

KISKANMAK DİZİSİ NALAN KİMDİR?

Nalan, çocukluğundan beri Halit Paşazade’ye karşı derin bir sevgi besleyen karakterdir. Halit ve Mükerrem’in evliliği, Nalan’ın hayatındaki en önemli kırılma noktası olarak dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor.

Karakterin yaşadığı ihanet ve duygusal çatışmalar, dizinin ana temalarından biri olan kıskanmaya odaklanıyor.

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, 20 Kasım 1995 tarihinde İstanbul doğumlu ve 29 yaşındadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu olan Pozam, eğitimini sahne ve oyunculuk alanında tamamlamıştır.

Beril Pozam 2024 yılında Ersin Arıcı ile evlenmiştir.

BERİL POZAM'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019-2020 - Afili Aşk - Nazmiye Özkayalı - Yardımcı oyuncu - Kanal D

2020-2021 - Akrep - Ayşem Güngör - Star TV

2021 - Ada Masalı - İdil Sağlam

2022 - Baba - Sevil Öztürk - Show TV

2022-2025 - Yalı Çapkını - Suna Şanlı - Star TV

2024 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel - Kendisi - Konuk - TV8

2025- - Kıskanmak - Nalan Şevket - Başrol - NOW

2021 - Olağan Şüpheliler - Zeynep - Yardımcı oyuncu - Exxen

2023 - Aaahh Belinda - Arzu - Netflix