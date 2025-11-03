Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran İsrailli başsavcı tutuklandı!

İsrail’in Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire yönelik cinsel istismar görüntülerini sızdırdığı iddia edilen eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi tutuklandı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN İSİM SUSTURULDU

İsrail polisi, görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yerushalmi’nin tutuklandığını açıkladı. Yetkililer, aynı soruşturma kapsamında kimliği açıklanmayan bir İsraillinin daha tutuklandığını duyurdu.

Sde Teiman gözaltı merkezinde askerlerin Filistinli bir esire cinsel işkence uyguladığı anları ortaya çıkaran videonun ardından, İsrail kamuoyunda büyük tepkiler oluşmuştu. Ancak işgalci Netanyahu yönetimi, suça karışan askerleri değil, olayı ortaya çıkaran başsavcıyı hedef aldı.

Yerushalmi, aşırı sağcı bakanların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa etmişti.

SDE TEİMAN'DAKİ İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, askeri savcılığın elinde bulunan ve askerlerin Filistinli bir tutukluya cinsel işkence uyguladığı anları gösteren görüntüleri yayımlamıştı.

Görüntülerde, askerlerin esirin etrafını sardığı ve kameraların kör noktasında işkenceyi sürdürdüğü görülmüştü.

CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ SÜRÜYOR

Sde Teiman’da geçen yıl yaşanan olaylar sonrası dokuz asker hakkında “işkence, sapkınlık ve vücut bütünlüğünü bozma girişimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen hiçbirine ceza verilmedi.

Temmuz 2024’te aşırı sağcı bir grubun gözaltı merkezine baskın düzenleyip sanık askerlere destek gösterisi yapması, cezasızlık kültürünü pekiştirmişti.