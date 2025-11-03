Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran İsrailli başsavcı tutuklandı!

Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran İsrailli başsavcı tutuklandı!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran İsrailli başsavcı tutuklandı!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire yönelik cinsel işkence görüntülerini sızdırdığı iddia edilen eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi tutuklandı.

İsrail’in Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire yönelik cinsel istismar görüntülerini sızdırdığı iddia edilen eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi tutuklandı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARAN İSİM SUSTURULDU

İsrail polisi, görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Yerushalmi’nin tutuklandığını açıkladı. Yetkililer, aynı soruşturma kapsamında kimliği açıklanmayan bir İsraillinin daha tutuklandığını duyurdu.

Sde Teiman gözaltı merkezinde askerlerin Filistinli bir esire cinsel işkence uyguladığı anları ortaya çıkaran videonun ardından, İsrail kamuoyunda büyük tepkiler oluşmuştu. Ancak işgalci Netanyahu yönetimi, suça karışan askerleri değil, olayı ortaya çıkaran başsavcıyı hedef aldı.

Yerushalmi, aşırı sağcı bakanların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa etmişti.

Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran İsrailli başsavcı tutuklandı - 1. Resim

SDE TEİMAN'DAKİ İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, askeri savcılığın elinde bulunan ve askerlerin Filistinli bir tutukluya cinsel işkence uyguladığı anları gösteren görüntüleri yayımlamıştı.

Görüntülerde, askerlerin esirin etrafını sardığı ve kameraların kör noktasında işkenceyi sürdürdüğü görülmüştü.

CEZASIZLIK KÜLTÜRÜ SÜRÜYOR

Sde Teiman’da geçen yıl yaşanan olaylar sonrası dokuz asker hakkında “işkence, sapkınlık ve vücut bütünlüğünü bozma girişimi” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Ancak aradan geçen zamana rağmen hiçbirine ceza verilmedi.

Temmuz 2024’te aşırı sağcı bir grubun gözaltı merkezine baskın düzenleyip sanık askerlere destek gösterisi yapması, cezasızlık kültürünü pekiştirmişti.

Kaynak: Dış Haberler

Ekim ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ay’da trilyon dolarlık maden keşfi! Yeni altın: Helyum-3 dünya ekonomisini sarsacak - DünyaAy’da trilyon dolarlık maden keşfi!Fransa’nın 65 yıllık sömürüsü bitti! Türk askerine çağrı geldi - DünyaFransa’nın 65 yıllık sömürüsü bitti!Yunanistan’dan Türkiye itirafı! 'Gösteriş için cephanesiz kaldık' - DünyaYunanistan’dan Türkiye itirafı!Rusya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Dünya6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiÖlümcül hastalıkların gizli nedeni bulundu! Tıp tarihine geçecek - DünyaÖlümcül hastalıkların gizli nedeni bulundu!Trump 'nükleer test' dedi, Çin küplere bindi! - DünyaTrump 'nükleer test' dedi
Sonraki Haber Yükleniyor...