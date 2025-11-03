Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Paşinyan’ın 'KGB' çıkışı Rusya’yı ayağa kaldırdı! Kremlin 1915’i hatırlattı

Paşinyan’ın 'KGB' çıkışı Rusya’yı ayağa kaldırdı! Kremlin 1915’i hatırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Paşinyan’ın &#039;KGB&#039; çıkışı Rusya’yı ayağa kaldırdı! Kremlin 1915’i hatırlattı
Paşinyan, KGB, Rusya, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “KGB ajanlarının oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız” sözlerine ateş püskürdü.

Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’la ilişkileri normalleştirme sürecine girmesiyle, Moskova’da sular durulmuyor. Yeni gerilimin merkezinde bu kez Başbakan Nikol Paşinyan var.

Paşinyan’ın parlamentoda yaptığı konuşmada dile getirdiği “KGB ajanlarının oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız” ifadesi, Rusya’yla ilişkilerde tansiyonu yeniden yükseltti.

"KGB 1954'TE KURULDU, 1915 OLAYLARI ONDAN 40 YIL ÖNCEYDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paşinyan’ın açıklamalarına “KGB 1954 yılında kuruldu. Ermenilerin soykırımı ise Osmanlı Devleti'nde 1915 yılında başladı, yani KGB’nin kurulmasından yaklaşık 40 yıl önce” sözleriyle cevap verdi.

Zaharova, Ermeniler arasındaki “düşünme biçimi”nin Rusya’dan kaynaklandığı iddiasını reddederek, Paşinyan’ın tarihsel temelleri yanlış yorumladığını söyledi.

PAŞİNYAN NE DEMİŞTİ?

Paşinyan, 11 gün önce parlamentoda yaptığı konuşmada, Ermenilerin Türklere ve Azerbaycanlılara yönelik tutumunun Sovyet dönemi politikalarıyla şekillendiğini öne sürmüştü. Başbakan, “Biz KGB ajanlarının bizim için oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan lideri ayrıca, “Biz ‘Türk, Türk olarak kalır’ diyoruz ya, onlar da ‘Ermeni, Ermeni olarak kalır’ diyorlar. Halklar arasında güven inşa etmek istiyorsak bu algıları yıkmalıyız” demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kameradaİstanbul'da 'Gazze' toplantısı! Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kamerada - DünyaYük treni araç dolu tırı biçti! Korkunç kaza kameradaNATO ülkesinde ‘eşi benzeri görülmemiş’ ihlal! 250 kiloluk Rus bombası bulundu - DünyaNATO ülkesinde ‘eşi benzeri görülmemiş’ ihlal!Sudan’da ABD’nin ateşkes önerisi çıkmaza girdi! 3 ülke harekete geçti - DünyaSudan’da ABD’nin ateşkes önerisi çıkmaza girdi!Kripto milyarderini affeden Trump, bir ay sonra ‘tanımıyorum’ dedi! - DünyaTrump’tan akılalmaz açıklama!Türkiye devreye girdi! 7 ülke Gazze için İstanbul'da tek ses oldu - DünyaDünyanın gözü İstanbul’da! 7 ülke Gazze için toplandıSuudi Arabistan’da petrol krizi! Dünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyor - DünyaDünyanın hayran kaldığı proje rafa kalkıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...