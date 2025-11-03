Paşinyan’ın 'KGB' çıkışı Rusya’yı ayağa kaldırdı! Kremlin 1915’i hatırlattı

Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan’la ilişkileri normalleştirme sürecine girmesiyle, Moskova’da sular durulmuyor. Yeni gerilimin merkezinde bu kez Başbakan Nikol Paşinyan var.

Paşinyan’ın parlamentoda yaptığı konuşmada dile getirdiği “KGB ajanlarının oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız” ifadesi, Rusya’yla ilişkilerde tansiyonu yeniden yükseltti.

"KGB 1954'TE KURULDU, 1915 OLAYLARI ONDAN 40 YIL ÖNCEYDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Paşinyan’ın açıklamalarına “KGB 1954 yılında kuruldu. Ermenilerin soykırımı ise Osmanlı Devleti'nde 1915 yılında başladı, yani KGB’nin kurulmasından yaklaşık 40 yıl önce” sözleriyle cevap verdi.

Zaharova, Ermeniler arasındaki “düşünme biçimi”nin Rusya’dan kaynaklandığı iddiasını reddederek, Paşinyan’ın tarihsel temelleri yanlış yorumladığını söyledi.

PAŞİNYAN NE DEMİŞTİ?

Paşinyan, 11 gün önce parlamentoda yaptığı konuşmada, Ermenilerin Türklere ve Azerbaycanlılara yönelik tutumunun Sovyet dönemi politikalarıyla şekillendiğini öne sürmüştü. Başbakan, “Biz KGB ajanlarının bizim için oluşturduğu düşünme biçiminden kurtulmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan lideri ayrıca, “Biz ‘Türk, Türk olarak kalır’ diyoruz ya, onlar da ‘Ermeni, Ermeni olarak kalır’ diyorlar. Halklar arasında güven inşa etmek istiyorsak bu algıları yıkmalıyız” demişti.