Paşinyan itiraf etti: "Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uyduruldu!"

Paşinyan itiraf etti: "Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uyduruldu!"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yıllardır süren önyargıların kaynağının Rusya ve Sovyet dönemi propagandası olduğunu belirterek, "Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uydurulmuştur" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda Türkiye-Ermenistan ilişkilerine dair sorular karşısında yıllardır süren gerginliğin perde arkasına ışık tuttu.

Paşinyan, "Türkler hakkındaki algımız Rusya tarafından uydurulmuştur" diyerek, iki ülke arasında kökleşmiş önyargıların dış güçler tarafından şekillendirildiğini söyledi.

"TÜRKLER DEĞİŞMEZ" ALGISI RUSYA'NIN ÜRÜNÜ

Diğer yandan Paşinyan konuşmasında, iki halk arasındaki karşılıklı güvensizliğin benzer söylemlerle sürdüğünü belirtti:

"Biz ‘Türkler asla değişmez’ derken, Türkiye’de de Ermeniler hakkında aynı şey söyleniyordu. Biz ‘Azerbaycan’a nasıl güvenebiliriz?’ dediğimizde, onlar da Ermeniler hakkında aynı şeyi söyledi."

"KGB'NİN ŞEKİLLENDİRDİĞİ DÜŞÜNCELERDEN KURTULMALIYIZ"

Paşinyan, Ermeni toplumunun zihin dünyasının Sovyet döneminden kalan kalıplarla şekillendiğini vurguladı:

“KGB ajanları tarafından bizim için şekillendirilen dünya görüşünden kurtulmalıyız. Tarihten ders çıkarmak istiyorsak, bu kalıpların dışına çıkmamız gerekiyor. Komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız.”

"TARİHTEN DERS ALMADIK MI?"

Ermenistan Başbakanı, Türkiye ve Ermenistan’ın birbirine yönelttiği eleştirilerin aslında aynı cümlelerle dile getirildiğini söyledi:

"Biz ‘Tarihten ders almadık mı?’ derken, onlar da ‘Ermenilerle barış istiyorsanız tarihten ders almamışsınız demektir’ diyorlar."

YENİ DÖNEMDE TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMA 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye transit taşımacılık için topraklarını açmaya hazır olduklarını açıklayan Paşinyan, Türkiye ile görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve "yakın gelecekte" kapıların açılabileceğini söyledi.

