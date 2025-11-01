Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ermenistan uygulamayı kaldırdı! Ağrı Dağı sembolünde geri adım atıldı

Ermenistan uygulamayı kaldırdı! Ağrı Dağı sembolünde geri adım atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ermenistan uygulamayı kaldırdı! Ağrı Dağı sembolünde geri adım atıldı
Ermenistan, Pasaport, Ağrı Dağı, Güvenlik, Siyasi, Türkiye, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ermenistan pasaport damgalarında yer alan Ağrı Dağı sembolünü kaldırdı. 15 Eylül'de alınan ve bugün yürürlüğe giren karar ile birlikte artık damgalarda Ağrı Dağı kullanılmayacak.

Ermenistan'da ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki Ağrı Dağı sembolü bugün itibariyle yürürlükten kaldırıldı.

Ermenistan'da hükümetin 11 Eylül tarihinde alınan karar kapsamında ülkeye giriş çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarındaki değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni değişiklikle Ermenistan pasaportlarında kullanılan Ağrı Dağı'nın da yer aldığı damga bugün itibariyle uygulamadan kaldırıldı.

Ermenistan uygulamayı kaldırdı! Ağrı Dağı sembolünde geri adım atıldı - 1. Resim

"BUNU DEVLETİMİZİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPIYORUZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Türkiye arasındaki hiçbir müzakerede Ağrı Dağı'nın pasaportlardan kaldırılması konusunun gündeme gelmediğini ve gelemeyeceğini söyleyerek, bu kararın tamamen güvenlik stratejisinden kaynaklandığını belirtmişti.

Ermenistan uygulamayı kaldırdı! Ağrı Dağı sembolünde geri adım atıldı - 2. Resim

Paşinyan, "Güvenlik stratejisinde meşruiyet unsuru kilit öneme sahiptir. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini uluslararası olarak tanınan topraklar ve sınırlar çerçevesinde kabul etmemiz gerekir. Bunu devletimizin sürekliliğini sağlamak için yapıyoruz" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih Tekke'den Galatasaray'a büyük övgü: Avrupa'nın en iyilerinden biriAteşkese rağmen tansiyon yükseliyor: İsrail’den yeni saldırı planları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan Nijerya'ya saldırı tehdidi: Askeri harekata hazırlık emri verdim - Dünya"Pentagon'a askeri harekata hazırlık emri verdim"Ateşkese rağmen tansiyon yükseliyor: İsrail’den yeni saldırı planları - DünyaAteşkese rağmen tansiyon yükseliyorTrump'tan Şi görüşmesi sonrası 'ebedi barış' sözleri - DünyaTrump'tan Şi görüşmesi sonrası 'ebedi barış' sözleriSuriye tarihinde bir ilk olacak! Şara, 10 Kasım'da Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek - DünyaSuriye ile ABD tarihinde bir ilk olacak!ABD’den Ankara’ya övgü yağdı! "Türkiye, sürecin ana aktörü olacak" - DünyaABD’den Ankara’ya övgü yağdı!İstanbul’da sürpriz buluşma! Bakan Fidan Hamas heyetini kabul etti - DünyaSürpriz buluşma! Bakan Fidan Hamas heyeti ile görüştü
Sonraki Haber Yükleniyor...