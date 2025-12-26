Kastamonu’nun Aktaştekke köyünde Roma imparatoru Caracalla döneminde inşa edilen ve Meyre Zeus Tapınağı olarak bilinen antik yapının kalıntıları, geçmişte ev temellerinde kullanılan taşlarıyla bugün köy halkının koruması altında ayakta duruyor.

Kastamonu’nun Aktaştekke köyü Meyre Mahallesi sınırlarında yer alan ve Roma dönemine tarihlenen Meyre Zeus Tapınağı, tarihi kadar ilginç geçmişiyle de dikkat çekiyor.

Kastamonu Müze Müdürlüğü bahçesinde sergilenen kitabesine göre, Roma İmparatoru Caracalla döneminde rahip Gaios tarafından temeli atılan tapınak, Gaios’un oğlu Aleksandros (İskender) tarafından 279 yılında tamamlandı.

Günümüzde kalıntıları ayakta kalan tapınağın taşları, geçmişte yöre halkı tarafından köydeki evlerin temel ve duvarlarında kullanıldı. Müze Müdürlüğü tarafından numaralandırılarak kayıt altına alınan kabartma taşlar ise bugün köy sakinlerinin titiz korumasıyla varlığını sürdürürken, köyü ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor. Tapınak, bulunduğu mahalleden dolayı Meyre Zeus Tapınağı olarak anılıyor.

Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, tapınağın bölge açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Tapınağın önemli kalıntılarının olduğunu belirten Çetin, şunları dile getirdi:

"Burası zamanla tahrip edilmiş. Yıllar önce oradan alınan taşlar evlerin temelleri ve duvarlarında kullanılmış. Geçtiğimiz yüzyıllarda olan hadiseler bunlar. Tapınakta Müze Müdürlüğü tarafından 2007 yılında temizlik çalışması yapıldı. Burada tekrar bir çalışma yapılırsa bölge turizmi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Taşlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Çalışma yapıldığı zaman Müze Müdürlüğü bu taşları numaralandırarak kayıt altına aldı. Bu kabartma taşlardan biri benim evin temelinde var. Biz de bunlara gözümüz gibi bakıp koruyoruz. Emin ellerdeler."

"TAPINAKTA KAZI ÇALIŞMASI YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Köy sakinlerinden Cemal Çetin ise yıllar önce köylülerin taşların bir kısmını alarak evlerde kullandığını belirterek, "Hala bu taşlar evlerde mevcut. Biz bu taşlara elimizden geldiği kadar bakım yapıyoruz. Duvarlardaki taşlara da en iyi şekilde bakıyoruz. Bu taşlar bizim korumamız altında, onlara bakıyoruz. Tapınakta da kazı çalışması yapılmasını istiyoruz." dedi.

Necmettin Şahin de "Babadan kalma bir evimiz var. Bizim evimizin temelinde de bu taşlardan var. Onlara dokunuyoruz, öylece duruyorlar. Bazılarında resim gibi şekiller var. Bazılarında ağaç, bazılarında hayvan desenleri var." ifadelerini kullandı.

