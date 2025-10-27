Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Paşinyan'dan Erdoğan ve Aliyev'e sürpriz davet! 4 yıl sonra Avrupa Zirvesi'nde aynı masa

- Güncelleme:
Paşinyan’dan Erdoğan ve Aliyev’e sürpriz davet! 4 yıl sonra Avrupa Zirvesi’nde aynı masa
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, 2026 baharında Erivan’da düzenlenecek Avrupa Politik Topluluğu Zirvesi’ne davet etti.

Bölgeyi yıllardır sarsan gerilimlerin ardından Güney Kafkasya’da diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. Erivan yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i, önümüzdeki baharda Erivan’da düzenlenecek Avrupa Politik Topluluğu’nun 8. Zirvesi’ne davet etti.

SÖZLÜ DAVET

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, gazetecilere yaptığı açıklamada “Davetler şimdilik sözlü, henüz yazılı olarak göndermedik” dedi. 

Zirve, Avrupa’nın siyasi geleceğini tartışmak üzere 2026 baharında Erivan’da toplanacak.

"3+3 FORMATINDA SIRA ERİVAN VE BAKÜ'DE"

Mirzoyan, “3+3” bölgesel iş birliği platformuna da değindi. “Bu formatı çok önemsiyoruz. Avrupa entegrasyonundan, Avrasya entegrasyonunun bir parçası olmaktan bahsediyoruz ama komşularımızla doğrudan iletişim kurmak da en az o kadar önemli. Diğer başkentlerde toplantılar yapıldı, şimdi sıra Erivan ve Bakü’de” dedi.

“3+3” formatı; Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, İran, Rusya ve Gürcistan’ı kapsayan bölgesel bir istişare mekanizması olarak öne çıkıyor.

"REKABET ETMİYORUZ, BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan ise Azerbaycan'la ticari rekabet değil, karşılıklı tamamlayıcılık ilişkisi olduğunu belirterek “Bakü'nün ihracatının önemli bir kısmı bizim ithalat ihtiyaçlarımıza karşılık geliyor ve bunun tersi de geçerli. Rekabet etmiyoruz, birbirimize birçok ürün satabiliriz” dedi.

ERMENİSTAN'A İLGİ ARTIYOR

Mirzoyan, altyapıların açılmasıyla birlikte ülkeye olan ilgide artış yaşandığını söyledi. “Kazakistan ile çok yoğun görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca Özbekistan ve Türkmenistan ile lojistik, enerji taşıyıcıları, hava seferleri ve uçuşların yeniden başlatılması üzerine temaslarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Ermeni Bakan, Rusya ile ekonomik ilişkilerin “çok yoğun” bir şekilde devam ettiğini, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği, Çin ve İran ile bağlantıların da ülkenin öncelikleri arasında olduğuna değindi.

Kaynak: Dış Haberler

