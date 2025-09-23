Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Erivan'ı ziyaret edecek iddiası! Trump'ın da katılması bekleniyor

DIŞ HABERLER - Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan ateşkes ve barış anlaşması sonrası Bakü-Erivan hattındaki buzlar erimeye devam ediyor.

ERDOĞAN VE ALİYEV ERİVAN'I ZİYARET EDECEK Mİ?

Ermenistan'daki “Cumhuriyet Adına” partisinin lideri Arman Babajanyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasındaki tesis edilen yeni dönem kapsamında Erivan'ı ziyaret edeceğini öne sürdü.

Ziyaretlerin 2026 baharında Ermenistan'da düzenlenecek “Avrupa Siyasi Birliği Zirvesi” çerçevesinde yapılacağı iddia edildi.

TRUMP DA KATILABİLİR

Babajanyan, iddiasında ABD Başkanı Donald Trump'ın da zirveye katılması için diplomatik çaba sarf edildiğini vurguladı.