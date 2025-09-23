Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi

- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı

