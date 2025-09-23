Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
