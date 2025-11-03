Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
NATO ülkesinde ‘eşi benzeri görülmemiş’ ihlal! 250 kiloluk Rus bombası bulundu

Rus ihlalleri sürerken, Estonya'da 250 kilogramlık bir Rus hava bombası bulundu.

Estonya’nın doğusundaki Auvere köyü yakınlarında, Rusya sınırına birkaç kilometre mesafede 250 kilogramlık bir hava bombası bulundu.

ORMANDA FARK EDİLDİ

Estonya Kurtarma Kurulu, patlayıcının ormanda yürüyen bir kişinin ihbarı üzerine tespit edildiğini açıkladı. İncelemede, bombanın geçmiş bir çatışmadan kalma mühimmat olduğu belirlendi.

Kurtarma Kurulu, “Mayın imha ekipleri olay yerinde patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için çalışıyor. Bölgedeki vatandaşlar yüksek sesler duyabilir” açıklamasını yaptı.

NATO ülkesinde ‘eşi benzeri görülmemiş’ ihlal! 250 kiloluk Rus bombası bulundu - 1. Resim

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Operasyon, Estonya Savunma Kuvvetleri’nin bomba imha birimi tarafından yürütülüyor. Yetkililer, bomba sökülüp imha edilirken bölgeyi kordon altına aldı.

SINIR HATTINDA ARTAN GERGİNLİK

Geçtiğimiz ay Estonya ordusu, ABD birliklerinin konuşlu olduğu Reedo askeri üssü yakınlarında kimliği belirsiz bir insansız hava aracını düşürmüştü.

Estonya, NATO’nun kuzeydoğu savunma hattında güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

29 kişi can vermişti! Beşiktaş'taki gece kulübü yangını davasında yeni gelişme
