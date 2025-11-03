Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir&#039;de deprem hissedildi
Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de hissedilen bir deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. fepremden hemen önce telefonlara bildirim geldiği bilgisi verildi. AFAD'dan beklenen açıklama gelmesiyle depremin büyüklüğü de belli oldu.

Son zamanlarda Balıkesir'in Sındırga ilçesinde yaşanan deprem, vatandaşları tedirgin ederken, az önce bir deprem daha yaşandı. Depremin 15.35'te gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedili. Ancak olumsuz bir durum bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Depremin İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Deprem sonrası gözler AFAD'a çevrildi. AFAD'ın verilerine bakıldığında depremin büyüklüğü 4,9 olarak belirlendi. Saat 15:35'te Balıkesir Sındırgı ilçesinde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM SORGULAMA EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine erişim sağlanabilmektedir.

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi - 2. Resim

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 3 KASIM PAZARTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

