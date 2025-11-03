Az önce deprem nerede oldu? Son dakika İstanbul, İzmir, Manisa ve Balıkesir'de deprem hissedildi

Son zamanlarda Balıkesir'in Sındırga ilçesinde yaşanan deprem, vatandaşları tedirgin ederken, az önce bir deprem daha yaşandı. Depremin 15.35'te gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre, sarsıntı çevre ilçelerde de hissedili. Ancak olumsuz bir durum bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Depremin İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Deprem sonrası gözler AFAD'a çevrildi. AFAD'ın verilerine bakıldığında depremin büyüklüğü 4,9 olarak belirlendi. Saat 15:35'te Balıkesir Sındırgı ilçesinde gerçekleşti.



Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-03

Saat:15:35:37 TSİ

Enlem:39.16861 N

Boylam:28.34083 E

Derinlik:11.02 km

Detay:https://t.co/aazzf3ajfb — AFAD Deprem (@DepremDairesi)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine erişim sağlanabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.