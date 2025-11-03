Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Recep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı düzenlendi

Recep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı düzenlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Recep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman&#039;a silahlı saldırı düzenlendi
Sosyal Medya, Türkiye, İstanbul, Kağıthane, Trafik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elazığlı sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman, İstanbul Kağıthane'de yaşanan bir trafik tartışması esnasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ataman'ın olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Peki, Recep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Gençler arasında popülerliğiyle dikkat çeken internet fenomeni Recep Burhan Ataman, İstanbul'da yaşanan silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay, hem sevenlerini hem de medya camiasını şoke ederken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Peki, Recep Burhan Ataman kimdir ve sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Recep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı düzenlendi - 1. Resim

RECEP BURHAN ATAMAN KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL? 

İstanbul Kağıthane'de arkadaşlarıyla dönerken trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman (22) çıkan kavgada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ataman, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Recep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı düzenlendi - 2. Resim

RECEP BURHAN ATAMAN KİMDİR?

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Burhan Ataman, İstanbul'da yaşamaktadır. Özellikle genç takipçileri arasında tanınan bir isim haline geldi.

2003 doğumlu Ataman, sosyal medya hesaplarından günlük yaşamını, etkinliklerini ve eğlence içeriklerini paylaşarak kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Silahlı saldırı sonucunda hastaneye kaldırılan Ataman'ın hayati tehlikesi olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Paşinyan’dan Türkçe talimatı! Üç devlet okulunda müfredata girdiAfyonkarahisar'da ekip otosunu yaya geçidine park eden polis memuruna para cezası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak? - HaberlerTOKİ konutları Antalya'da nereye yapılacak, hangi ilçede olacak?TOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde? - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut Ankara'da nerede yapılacak, hangi ilçelerde?TOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli oldu - HaberlerTOKİ 500 bin konut İzmir'de nerede yapılacak? İlçeler belli olduAjax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu - HaberlerAjax Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Şampiyonlar ligi maç kadrosu3 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - Haberler3 Kasım ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara'da bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Yurt dışı harcı 2026'da kaç TL oldu, yurt dışı çıkış puluna ne kadar zam geldi? Tutarlar belli oldu - HaberlerYurt dışı harcı 2026'da kaç TL oldu, yurt dışı çıkış puluna ne kadar zam geldi? Tutarlar belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...