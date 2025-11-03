Recep Burhan Ataman kimdir, sağlık durumu nasıl? Fenomen Recep Burhan Ataman'a silahlı saldırı düzenlendi

Gençler arasında popülerliğiyle dikkat çeken internet fenomeni Recep Burhan Ataman, İstanbul'da yaşanan silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay, hem sevenlerini hem de medya camiasını şoke ederken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Peki, Recep Burhan Ataman kimdir ve sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

RECEP BURHAN ATAMAN KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL?

İstanbul Kağıthane'de arkadaşlarıyla dönerken trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından sosyal medya fenomeni Recep Burhan Ataman (22) çıkan kavgada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ataman, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

RECEP BURHAN ATAMAN KİMDİR?

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Burhan Ataman, İstanbul'da yaşamaktadır. Özellikle genç takipçileri arasında tanınan bir isim haline geldi.

2003 doğumlu Ataman, sosyal medya hesaplarından günlük yaşamını, etkinliklerini ve eğlence içeriklerini paylaşarak kısa sürede geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Silahlı saldırı sonucunda hastaneye kaldırılan Ataman'ın hayati tehlikesi olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyor.