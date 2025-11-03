Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kayıp imamın kahreden sonu! Uçurumda cesedi bulundu

Kayıp imamın kahreden sonu! Uçurumda cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'dan cumartesi gününden beri kayıp olan 27 yaşındaki imamıncansız bedeni, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlanmış olan aracında bulundu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, 1 Kasım Cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu'dan bir daha haber alınamadı.

EN SON ARACIYLA YOLA KOYULMUŞ

İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinde yapılan incelemede, Topaloğlu'nun aracının 1 Kasım Cumartesi saat 20.30 sıralarında İnebolu-Abana karayolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. Daha sonra İnebolu-Abana karayolu çevresinde İl AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

UÇURUMDAN YUVARLANMIŞ

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, sabah saatlerinde İnebolu ilçesi İskele mevkiinde deniz kenarında gri renkli otomobilin olduğu tespit edildi. Aracın, uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topaloğlu'nun cansız bedeninin olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

