36 ilde "çocuk müstehcenliğine" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var
Güncelleme:
Sakarya merkezli 36 ilde, "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 zanlıdan 25'i tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.
36 İLDE 86 KİŞİ YAKALANDI
Sakarya merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlılardan 25'i sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
