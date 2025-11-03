Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
36 ilde "çocuk müstehcenliğine" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

36 ilde "çocuk müstehcenliğine" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var

Sakarya merkezli 36 ilde, "çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 86 zanlıdan 25'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

36 İLDE 86 KİŞİ YAKALANDI

Sakarya merkezli 36 ilde düzenlenen operasyonda 86 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.​​​​​​​

36 ilde "çocuk müstehcenliğine" operasyonu: Çok sayıda tutuklama var - 1. Resim

Zanlılardan 25'i sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlılar hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

