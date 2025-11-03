Gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşıyla tartıştı! Sustalı bıçakla öldürüldü
İstanbul'da ayrıldığı iş yerine gelip sipariş veren Havin Taşçı, gelen yemekleri beğenmediği için eski iş arkadaşı Şeymanur Ş. ile tartıştı. Eve gidip sustalı bıçakla dönen Şeymanur Ş., Taşçı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 31 Ekim sabah saat 04.20 sularında 20 yaşındaki Havin Taşçı bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gidip oturdu.
SİPARİŞ TARTIŞMASI KANA BULANDI
Eski iş arkadaşı Şeymanur Ş.'ye (19) siparişlerini verdi. Sabah'ın haberine göre Taşçı gelen siparişleri beğenmediği için tartışma çıktı. Kafeden ayrılıp kısa süre sonra kız kardeşi ve bıçakla geldiği öne sürülen Şeymanur Ş., Taşçı'yı kalbinden ve karnından bıçakladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise Şeymanur Ş. ve 16 yaşındaki kardeşi Feyza Ş.'yi gözaltına aldı.
Cinayet mahallinde bulunan 2 adet sustalı bıçak muhafaza altına alınırken Şeymanur Ş. tutuklandı, kardeşi ise serbest bırakıldı.