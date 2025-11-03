Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşıyla tartıştı! Sustalı bıçakla öldürüldü

Gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşıyla tartıştı! Sustalı bıçakla öldürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşıyla tartıştı! Sustalı bıçakla öldürüldü
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ayrıldığı iş yerine gelip sipariş veren Havin Taşçı, gelen yemekleri beğenmediği için eski iş arkadaşı Şeymanur Ş. ile tartıştı. Eve gidip sustalı bıçakla dönen Şeymanur Ş., Taşçı'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 31 Ekim sabah saat 04.20 sularında 20 yaşındaki Havin Taşçı bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gidip oturdu.

SİPARİŞ TARTIŞMASI KANA BULANDI

Eski iş arkadaşı Şeymanur Ş.'ye (19) siparişlerini verdi. Sabah'ın haberine göre Taşçı gelen siparişleri beğenmediği için tartışma çıktı. Kafeden ayrılıp kısa süre sonra kız kardeşi ve bıçakla geldiği öne sürülen Şeymanur Ş., Taşçı'yı kalbinden ve karnından bıçakladı. 

Gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşıyla tartıştı! Sustalı bıçakla öldürüldü - 1. Resim

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise Şeymanur Ş. ve 16 yaşındaki kardeşi Feyza Ş.'yi gözaltına aldı.

Gelen siparişi beğenmeyince eski iş arkadaşıyla tartıştı! Sustalı bıçakla öldürüldü - 2. Resim

Cinayet mahallinde bulunan 2 adet sustalı bıçak muhafaza altına alınırken Şeymanur Ş. tutuklandı, kardeşi ise serbest bırakıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? FB GS derbi tarihi ve maç biletleri gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da sıcak saatler! 3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı - 3. Sayfa3 katlı ev alev alev yandı, aile canını zor kurtardı59 ilde büyük operasyon! Çok sayıda şirkete el konuldu, 500'den fazla gözaltı var - 3. SayfaÇok sayıda şirkete el konulduŞantiyede kan aktı! Karnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi... - 3. SayfaKarnından vuruldu, polisi görünce 'ben yaptım' dedi...İstanbul'da silahlı saldırı! Husumetlisini vurdu, 3 kişi yaralandı - 3. Sayfaİstanbul'da silahlı saldırı! Husumetlisini vurdu, 3 kişi yaralandıMuş'ta 5 aracı pert eden alkollü sürücü kaçtı - 3. SayfaMuş'ta 5 aracı pert eden alkollü sürücü kaçtıParkta otururken bir anda dehşeti yaşadı! Hiç tanımadığını biri tarafından bıçaklandı  - 3. SayfaParkta otururken bir anda dehşeti yaşadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...