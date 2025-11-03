Yurt dışı harcı 2026'da kaç TL oldu, yurt dışı çıkış puluna ne kadar zam geldi? Tutarlar belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini duyurdu.

Açıklanan verilerine göre, Yİ-ÜFE'nin son 12 aylık ortalaması yüzde 25,49 olarak kaydedili. Bu oran, 2026 yılının başından itibaren vergi, harç ve trafik cezalarına uygulanacak artışlarda baz alınacak.

2026'DA YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı Ocak 2025 itibarıyla 1000 TL'dir. Yüzde 25,49 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı'na göre; yurt dışı çıkış harcı yaklaşık 1255 lira olacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ PULUNA NE KADAR ZAM GELDİ?

2026 yılı için yurt dışı çıkış puluna kesinleşmiş bir tutar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

2025 yılında yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. 2026 yılı için ise kesinleşmiş tutar henüz açıklanmadı. Ancak, TÜİK'in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerine göre yapılacak artışla beraber harç tutarının yeninden yükselmesi bekleniyor.