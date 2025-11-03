Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi
Zihinsel Engelli, Engel, Sevgi, Yardımlaşma, Sosyal Sorumluluk, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da yaşayan zihinsel engelli Firdevs Bayburt (28) ile tekerlekli sandalyedeki engelli ağabeyi Hakan'ın (32) birlikte güç bulan sevgi dolu hikayesi duyanların kalbini ısıttı. Birbirlerinin yoldaş olan iki kardeş herkesin takdirini topladı. Onlar zorlu hayat mücadelesinde gülen yüzleri ile etrafa neşe saçtı...

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ikamet eden doğuştan engelli ağabey ve kız kardeş, tüm günlerini birlikte geçiriyor. Bayburt ailesinin büyük çocuğu olan serebral palsili (beyin felci) yüzde 94 engelli Hakan, yüzde 50 zihinsel engelli kız kardeşi Firdevs'in desteğiyle hayatını idame ettiriyor.

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 1. Resim

Ağabeyini yanına almadan neredeyse hiç sokağa çıkmayan Firdevs, adeta çocuğu gibi ilgilendiği tekerlekli sandalyedeki ağabeyini düzenli eğitim merkezine götürüyor ve sokakta gezdirip "nefes" almasını sağlıyor.

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 2. Resim

"O MUTLU OLUNCA BEN DE MUTLU OLUYORUM"

Firdevs Bayburt, her gün ağabeyinin sevdiği şeyleri yapmaya çalıştığını anlattı. Ağabeyini sürekli gezintiye çıkardığını ifade eden Bayburt, şöyle konuştu:

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 3. Resim

"Onu yemeğe götürüyorum, daha çok eğleniyor. Akşamları da fizik yapıyoruz. Yazılar yazıyoruz, sayılar sayıyoruz. En çok radyo dinlemeyi seviyor. Bazen bize şaka yapıyor Radyoyu son ses açıyor. Tekerlekli sandalyeyle yokuş çıktığımda bazen çok yoruluyorum. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Ben onu çok seviyorum, Hakan da beni çok seviyor. Birkaç dakika gelmesem hemen soruyor. O olmayınca benim canım sıkılıyor. Soğuk olunca dışarı götüremeyince üzülüyorum, o da üzülüyor. Birbirimizi mutlu etmeyi seviyoruz."

 

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 4. Resim

Baba Hüseyin Bayburt da kızının ağabeyine çok güzel sahip çıktığını söyledi.

Çocuklarının birbirlerine çok düşkün olduğunu dile getiren Bayburt, "Bakkala ekmek almaya bile Hakan'la gider. Hakan olmadan bir yere gitmez. Birbirlerine çok düşkünler. Firdevs olmasaydı Hakan belki de evden çıkamayacaktı." dedi.

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 5. Resim

 "İLK KEZ ŞAHİT OLDUM"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Merkezi Müdürü Mahmut Temel de Firdevs ve Hakan'ın aldıkları eğitimler sonucunda daha iyi duruma geldiklerini belirtti.

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 6. Resim

Ağabey-kardeşin birbirine bağlılıklarına şaşırdıklarını söyleyen Temel, şunları kaydetti:

"Firdevs, kardeşi Hakan'la hiç ayrılmıyor. Hakan'ın hasta olduğu zamanlar Firdevs derslere gelmiyor. Hocalarımız aradığında 'Ben Hakan'ı bırakıp gelemem.' diyor. Kendisi de engelli olan birinin, bedensel engelli kardeşine bu denli duygusal bağ kurması ve bu kadar sorumluluk üstlenmesine ben ilk kez şahit oldum. Bu, bizi çok etkiliyor. Hiç ayrılmıyor, tüm özel ihtiyaçları ile ilgileniyor. Ağabeyiyle bir bebek gibi, kendi çocuğu gibi ilgileniyor ve bu kişinin kendisi de zihinsel engelli. Sadece Hakan'da değil evde yaşlı anne babasıyla da ilgileniyor. Yatalak bir halası var, onunla bile ilgileniyor. Bu denli sorumluluk yüklenmesi çok kıymetli bir şey. Biz de elimizden geldiğince Firdevs'in yükünü hafifletmeye çalışıyoruz."

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 7. Resim

ÇALIŞIP PARA KAZANMAK İSTİYOR

Firdevs'in ekonomik olarak da aileye katkı sağlamak istediğini belirten Temel, Büyükşehir Belediyesince yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yakın zamanda istihdam edileceğini söyledi.

Adı gibi Firdevs! Kendi engelini unuttu, ağabeyine kol kanat gerdi - 8. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da alkollü sürücünün ehliyeti 2043'e kadar iptal edildiBakan Şimşek'ten indirim sinyali! Vergi, ceza ve harçlara yapılacak zamla ilgili sürpriz gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
35 yıl önce terk edildi! Bu köy, uydu resimlerinden de haritalardan da silindi - YaşamBu köy uydudan da haritalardan da silindiGören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye'deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti - YaşamGören dönmek istemiyor! Türkiye'deki bu rota, dünyanın en güzeli seçildi"Karadeniz'de olmaz" dediler! Bu yöntemle tam 16 tropikal meyve yetiştiriyorlar - YaşamKaradeniz'de tropikal meyve yetiştiren yöntem! 16 çeşit...Eliyle tek tek soyuyordu! Kendi makinesini yaptı, kazancını 8 yılda 2 katına çıkardı - YaşamKendi makinesini yaptı, kazancını 2'ye katladıCinayetleri aydınlatacak DNA devrimi: Bir örnekle yaş ve köken ortaya çıkıyor! - YaşamBir örnekle yaş ve köken ortaya çıkıyor!Tam 3.5 saat sürdü! Van'da yürekler ağızlara geldi, AFAD imdadına yetişti - YaşamTam 3.5 saat sürdü! Yürekler ağızlara geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...