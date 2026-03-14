Samsun'da yapımı süren Bafra Ovası Sulama Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2.4 milyar liralık dev projenin 2028'in sonunda tamamlanması bekleniyor. Projeden 2 ilçe ve 14 mahalle fayda sağlayacak.

Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım ikmal işinin toplam maliyeti 2 milyar 408 milyon 409 bin TL. Yüzde 15’i tamamlanan projede yer alan 18 bin 500 metre ana kanalın 3 bin 500 metresi önceki yıllarda tamamlandı. İkmal kapsamında ise 15 bin metre ana kanal ile 250 bin metre yedek ve tersiyer kanallarda kanalet imalatı yapılacak.

Bafra Ovasına 2.4 milyar liralık yatırım! 2 ilçe ve 14 mahalle faydalanacak

2028'İN SONUNDA TAMAMLANACAK

Hâlihazırda 20 bin 9 metre kanalet montajı ve 9 adet yol geçişi tamamlanırken, 11 bin 95 metre drenaj kanalı açıldı. 2 adet prefabrik kirişli köprü yapımı ve diğer çalışmalar devam ediyor. Proje ile 6 bin 470 hektarlık alanın sulanması hedeflenirken, işin tamamlanması için son tarih 2028 yılı sonu olarak öngörülüyor.

PROJENİN FAYDA SAĞLAYACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

Proje ile birlikte Bafra ve Alaçam ilçelerinde bulunan Soğukçam, Habili, Yukarıelma, Yeniköy, Doyran, Toplu, Gökçeboğaz, Gökçün, Zeytin, Karlı, Etyemez, Taşköprü, Kalaba ve Yörükler Mahalleleri fayda görecek.

