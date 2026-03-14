Hatay’ın İskenderun ilçesinde dini nikahlı çift arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İtiş kakış sırasında ateş aldığı öne sürülen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 48 yaşındaki Hakan Uslu hayatını kaybederken, dini nikahlı eşi D.S. tutuklandı.

İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde bir evde Hakan Uslu ile dini nikahlı eşi D.S arasında kavga yaşandı.

KURTARILAMADI

Hakan Uslu’nun pompalı tüfekle yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Uslu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatay’da aile faciası: 48 yaşındaki Hakan Uslu öldü

EŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, olay esnasında Uslu’nun 3 çocuğunun annesi olan 46 yaşındaki dini nikahlı eşi D.S. ile tartıştığı ve akabinde olayın gerçekleştiği anlaşıldı. D.S.'nin, tüfek Uslu’nın elindeyken itiş kakış sırasında ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Konu ile ilgili yapılan ikamet aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 9 adet mermi ele geçirildi. D.S., kasten öldürme suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

