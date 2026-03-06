İhlas Haber Ajansı
Tuvalet kabininde çekim yaparken yakalandı! 4 ayda 15 kadın
Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki erkek şahıs, gizlice bir kadını çekerken yakalandı. 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çeken şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 3 Mart tarihinde yaşanan olayda kadınlar tuvaletinde ihtiyacını gidermek isteyen B.N.K., kabininin içerisinde fotoğraf ve videosunun çekildiğini fark etti.
ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine kadının fotoğraf ve videosunu çeken 21 yaşındaki S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
4 AYDA 15 KADINI GİZLİCE ÇEKMİŞ
Şahsın telefonunda ön inceleme yapıldığında 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunda kadınlar tuvaleti içerisine saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini çektiği tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
